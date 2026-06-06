Médias : Sika Finance déploie un bureau régional à Libreville

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Sika Finance poursuit son développement sur le continent africain avec l’ouverture officielle de son bureau régional pour la CEMAC, inauguré le 4 juin à Libreville. Déjà reconnu comme une référence de l’information économique et financière dans l’espace UEMOA, le média basé à Abidjan entend désormais renforcer sa présence en Afrique centrale afin d’améliorer la visibilité des économies de la sous-région. La cérémonie, organisée à l’Hôtel de la Sablière, a réuni des représentants des pouvoirs publics, des institutions financières, du secteur privé et de nombreux partenaires de l’écosystème économique régional.

Les autorités gabonaises ont marqué leur soutien à cette initiative à travers la présence de Jean-Jacques Essono, conseiller chargé du secteur financier au ministère de l’Économie et des Finances, ainsi que de Béranger Nsa Oyono, directeur général adjoint de l’Économie numérique. Cette implantation intervient dans un contexte où les pays de la CEMAC multiplient les réformes destinées à diversifier leurs économies, renforcer leurs marchés financiers et attirer davantage d’investissements. Avec une équipe basée à Libreville et un réseau de correspondants au Gabon et au Cameroun, Sika Finance ambitionne d’offrir une couverture de proximité de l’actualité économique et institutionnelle de la sous-région.

Une ambition panafricaine portée par l’information économique

Lors de l’inauguration, le directeur de publication de Sika Finance, Jean-Mermoz Konandi, a affirmé que cette ouverture marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance du média. Selon lui, Libreville constitue un point d’ancrage pour rapprocher les investisseurs, les entreprises et les institutions des opportunités offertes par l’Afrique centrale. De son côté, le fondateur et PDG, Daniel Aggré, ancien collaborateur de Bloomberg, a rappelé que Sika Finance est né de la volonté de combler le déficit d’informations économiques fiables sur les marchés africains, avec l’ambition de devenir le « Bloomberg de l’Afrique ».

Pour les autorités gabonaises, l’arrivée de ce média spécialisé représente un levier important pour accompagner les politiques publiques et soutenir le développement du secteur privé. Elles estiment qu’une information économique de qualité favorise une meilleure compréhension des enjeux de transformation, stimule les investissements et rapproche les citoyens des marchés financiers. L’ouverture du bureau régional de Libreville s’inscrit ainsi dans la stratégie de Sika Finance visant à bâtir une plateforme panafricaine de référence, un objectif qui sera notamment renforcé par le lancement prochain d’un magazine consacré à la CEMAC.