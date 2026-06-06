Derniers articlesECONOMIE

Médias : Sika Finance déploie un bureau régional à Libreville

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 juin 2026 à 13h59min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Sika Finance poursuit son développement sur le continent africain avec l’ouverture officielle de son bureau régional pour la CEMAC, inauguré le 4 juin à Libreville. Déjà reconnu comme une référence de l’information économique et financière dans l’espace UEMOA, le média basé à Abidjan entend désormais renforcer sa présence en Afrique centrale afin d’améliorer la visibilité des économies de la sous-région. La cérémonie, organisée à l’Hôtel de la Sablière, a réuni des représentants des pouvoirs publics, des institutions financières, du secteur privé et de nombreux partenaires de l’écosystème économique régional.

Les autorités gabonaises ont marqué leur soutien à cette initiative à travers la présence de Jean-Jacques Essono, conseiller chargé du secteur financier au ministère de l’Économie et des Finances, ainsi que de Béranger Nsa Oyono, directeur général adjoint de l’Économie numérique. Cette implantation intervient dans un contexte où les pays de la CEMAC multiplient les réformes destinées à diversifier leurs économies, renforcer leurs marchés financiers et attirer davantage d’investissements. Avec une équipe basée à Libreville et un réseau de correspondants au Gabon et au Cameroun, Sika Finance ambitionne d’offrir une couverture de proximité de l’actualité économique et institutionnelle de la sous-région.

Une ambition panafricaine portée par l’information économique

Lors de l’inauguration, le directeur de publication de Sika Finance, Jean-Mermoz Konandi, a affirmé que cette ouverture marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance du média. Selon lui, Libreville constitue un point d’ancrage pour rapprocher les investisseurs, les entreprises et les institutions des opportunités offertes par l’Afrique centrale. De son côté, le fondateur et PDG, Daniel Aggré, ancien collaborateur de Bloomberg, a rappelé que Sika Finance est né de la volonté de combler le déficit d’informations économiques fiables sur les marchés africains, avec l’ambition de devenir le « Bloomberg de l’Afrique ».

Pour les autorités gabonaises, l’arrivée de ce média spécialisé représente un levier important pour accompagner les politiques publiques et soutenir le développement du secteur privé. Elles estiment qu’une information économique de qualité favorise une meilleure compréhension des enjeux de transformation, stimule les investissements et rapproche les citoyens des marchés financiers. L’ouverture du bureau régional de Libreville s’inscrit ainsi dans la stratégie de Sika Finance visant à bâtir une plateforme panafricaine de référence, un objectif qui sera notamment renforcé par le lancement prochain d’un magazine consacré à la CEMAC.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 juin 2026 à 13h59min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

 Littérature : Édifice Price présente « Sanction et Peine : L’orage d’une vie » Tome 1 

6 juin 2026 à 13h25min

Voie de contournement : le collectif des habitants d’Okala réclame plus de concertation

6 juin 2026 à 13h10min

Gabon : la PMA interdite aux femmes de plus de 55 ans

6 juin 2026 à 11h41min

Gabon : l’éradication du trafic de personnes peu appliquée selon l’ambassade des USA

6 juin 2026 à 11h30min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Gabon : ces oubliés de la République qui errent nus dans nos rues 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : ces oubliés de la République qui errent nus dans nos rues
[#InstantSanté] Instant Santé : Dr Alphonse Louma explique les addictions au Gabon Instant Santé reçoit Dr Alphonse Louma, addictologue, pour un échange essentiel autour des addictions au Gabon. Avec Geneviève Dewuno, il revient sur la prise en charge des personnes dépendantes, les ravages de l’alcool, du cannabis, des drogues illicites et des jeux compulsifs, mais aussi sur les signes qui doivent alerter les parents. Une émission à suivre sur GMT TV, Facebook, YouTube et TikTok. 📱066441717 📞 011775663 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl #GMTTv #GMT #Gabon
[#InstantSanté] Instant Santé : Dr Alphonse Louma explique les addictions au Gabon
[#Reportage ] CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot  𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot
[#Reportage ] Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST !
[#Journal] Le 19H30 du 05 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 05 Juin 2026
[#Déclaration] Bilie-By-Nze : la défense dénonce une détention “sans base légale” Près de deux mois après le placement sous mandat de dépôt d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, son avocat, Maître Thierry Nguia, conteste la procédure et réclame sa remise en liberté immédiate. Selon la défense, les faits reprochés seraient prescrits depuis 2011 et le maintien en détention préventive ne serait justifié ni par les nécessités de l’instruction, ni par la manifestation de la vérité. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] Bilie-By-Nze : la défense dénonce une détention “sans base légale”
S'abonner
Bouton retour en haut de la page