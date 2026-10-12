BGFI Holding : l’action à 89 000 FCFA, contre 80 000 FCFA à la souscription

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Dans le cadre de la deuxième phase de son opération d’ouverture du capital par appel public à l’épargne, BGFI Holding Corporation maintient son prix de souscription à 80 000 FCFA par action. Un montant inférieur au cours de 89 000 FCFA évoqué par le président-directeur général du groupe BGFIBank, Henri-Claude Oyima, lors des rencontres avec les investisseurs organisées entre septembre et octobre 2026. Après avoir atteint un pic de 93 000 FCFA en septembre, le titre présente ainsi un écart de 11,25 % entre son cours de référence communiqué et son prix de souscription, une différence susceptible de retenir l’attention des investisseurs.

La deuxième phase d’ouverture du capital de BGFI Holding Corporation présente une particularité financière : alors que le prix proposé aux nouveaux souscripteurs demeure fixé à 80 000 FCFA, les cours boursiers mentionnés par la direction du groupe se situent au-dessus de ce niveau. Cette situation intervient dans un contexte où le groupe BGFIBank entend mobiliser 80,558 milliards de FCFA pour renforcer ses fonds propres et financer sa stratégie de croissance. Lors des rencontres organisées à Libreville, Yaoundé, Douala et Brazzaville, Henri-Claude Oyima a notamment mis en avant l’évolution de la valorisation de BGFI Holding pour présenter les perspectives de cette nouvelle opération.

Une action proposée à 80 000 FCFA malgré un cours supérieur

Le prix de souscription de l’action BGFI Holding Corporation a été maintenu à 80 000 FCFA, soit le même niveau que lors de la première phase de l’opération. Dans son discours aux investisseurs, Henri-Claude Oyima a précisé que le titre avait atteint 93 000 FCFA au cours du mois de septembre 2026, avant de revenir à 89 000 FCFA selon la référence communiquée. Cette évolution correspond à une progression de 16,25 % entre le prix de souscription et le sommet évoqué, puis à un écart positif de 11,25 % entre ce même prix et le cours de 89 000 FCFA.

Pour un investisseur souscrivant une action à 80 000 FCFA, l’écart avec le cours de 89 000 FCFA représente une différence théorique de 9 000 FCFA par titre. Au sommet de septembre, cette différence aurait atteint 13 000 FCFA. Ces montants ne constituent cependant pas des bénéfices automatiquement acquis. Leur réalisation dépendrait notamment de la possibilité de revendre les titres au cours considéré, de la liquidité du marché, des frais de transaction et de l’évolution ultérieure du prix de l’action. Le maintien du prix de souscription peut donc constituer un élément d’attractivité, sans garantir une plus-value aux nouveaux actionnaires.

Une valorisation qui accompagne les ambitions du groupe

Cette évolution du cours intervient alors que BGFI Holding Corporation affiche des performances financières importantes. En 2025, le groupe BGFIBank a enregistré un résultat net consolidé de 133 milliards de FCFA, dont 111,747 milliards de FCFA de résultat net part du Groupe. Dans ses échanges avec les investisseurs, Henri-Claude Oyima a également évoqué une capitalisation boursière implicite d’environ 1 310 milliards de FCFA. Ce montant constitue un indicateur de valorisation, mais sa base de calcul exacte mérite d’être précisée, notamment au regard des différents prix par action mentionnés dans le discours.

La deuxième phase d’appel public à l’épargne vise à mobiliser 80,558 milliards de FCFA supplémentaires pour accompagner le développement du groupe. Les ressources recherchées doivent notamment servir au renforcement des fonds propres, à la création de nouvelles filiales bancaires et à la consolidation des pôles de croissance. Dans cette perspective, l’évolution du titre sur le marché constitue un indicateur suivi par les investisseurs, sans toutefois suffire à apprécier la rentabilité future de l’entreprise. Celle-ci dépendra de la capacité du groupe à transformer les capitaux levés en résultats financiers durables.

Un écart de prix attractif, mais soumis aux réalités du marché

L’existence d’un prix de souscription inférieur au cours boursier communiqué pose également la question du fonctionnement du marché financier régional. Pour les investisseurs intéressés par cette deuxième phase, plusieurs paramètres devront être examinés : les conditions d’attribution des actions, le calendrier de règlement-livraison, la disponibilité des titres à la négociation et les volumes effectivement échangés. Un cours affiché à 89 000 FCFA ne signifie pas nécessairement que tous les détenteurs pourront céder leurs actions à ce prix, particulièrement sur un marché où la liquidité peut varier selon les titres et les séances.

Au-delà de l’écart entre les 80 000 FCFA proposés à la souscription et les 89 000 FCFA évoqués sur le marché, l’enjeu pour BGFI Holding Corporation sera de maintenir la confiance des investisseurs dans la durée. La progression observée jusqu’au sommet de septembre constitue un élément de son parcours boursier, mais elle ne préjuge pas des performances à venir. Pour les futurs actionnaires, l’intérêt de l’opération devra donc être apprécié à la lumière des résultats financiers, de la politique de distribution des dividendes, des perspectives de croissance et des risques associés à l’investissement. Le véritable test ne sera pas seulement de souscrire à 80 000 FCFA, mais de mesurer la valeur que BGFI Holding sera capable de créer durablement pour ses actionnaires.