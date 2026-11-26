Dubaï : le professeur Daniel Franck Idiata distingué pour son excellence intellectuelle et son impact en Afrique

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À l’occasion de l’African Emirati Summit (AEBS) 2026, organisé à Dubaï, le professeur Daniel Franck Idiata a reçu une distinction internationale récompensant son exemplarité, son excellence intellectuelle et son impact en Afrique. Une reconnaissance que l’universitaire gabonais a tenu à dédier à ses collaborateurs, à ses étudiants ainsi qu’à l’ensemble des acteurs ayant contribué au développement d’EM Gabon-Université, établissement engagé depuis seize ans dans la formation de la jeunesse gabonaise.

C’est une reconnaissance internationale qui vient saluer un parcours consacré à l’enseignement supérieur. Présent à Dubaï dans le cadre de ce sommet, au cours duquel le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a également été mis à l’honneur, le professeur Daniel Franck Idiata a annoncé avoir été distingué pour « l’exemplarité, l’excellence intellectuelle et mon impact en Afrique ». Au-delà de la consécration personnelle, l’universitaire a souhaité inscrire cette récompense dans une dynamique collective.

Une consécration internationale au service de la jeunesse gabonaise

Dans son message rendu public depuis Dubaï, le professeur Daniel Franck Idiata a associé à cette distinction ses collègues du département des sciences du langage, ses étudiants de l’Université Omar Bongo ainsi que les équipes pédagogiques et administratives d’EM Gabon-Université.

« Cette distinction est aussi et surtout celle de l’EM Gabon-Université », a-t-il déclaré, témoignant ainsi de sa reconnaissance envers les collaborateurs qui participent au développement de cet établissement privé d’enseignement supérieur. L’universitaire n’a pas manqué de saluer la confiance renouvelée des parents d’étudiants depuis seize ans.

Un hommage aux acteurs de l’enseignement supérieur gabonais

Le professeur Daniel Franck Idiata a également souligné la contribution de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), dont le paiement des frais de scolarité des étudiants boursiers a permis, selon ses propres termes, « petit à petit, brique après brique, de bâtir notre projet ».

L’universitaire a enfin rendu hommage à trois anciens ministres de l’Enseignement supérieur, Séraphin Moundounga, Jean de Dieu Moukagni Iwangou et Désiré Simplice Mamboula, dont il estime l’action déterminante dans l’émergence et la structuration de l’enseignement supérieur privé au Gabon. Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette distinction internationale met en lumière la contribution des établissements privés à la formation du capital humain gabonais et au rayonnement du savoir national au-delà de ses frontières.