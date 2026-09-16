Gabon : BGFI Holding Corporation élargit son actionnariat à 10 % de la part détenue par le public

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Après une première phase ayant permis d’élargir son actionnariat et de renforcer son ancrage sur le marché financier régional, le Groupe BGFIBank poursuit sa stratégie d’ouverture du capital. La seconde phase de son augmentation de capital par Appel Public à l’Épargne a été lancée ce 15 septembre 2026, lors d’une cérémonie organisée au siège de la Holding, sous la présidence de Henri-Claude Oyima. Cette nouvelle opération vise à porter à 10 % la part du capital détenue par le public et s’inscrit dans la volonté du groupe de consolider sa présence sur le marché financier régional.

L’opération, qui prendra officiellement fin le 15 octobre 2026, prévoit l’émission de 1 006 975 actions nouvelles, pour un montant global recherché de 80,558 milliards de FCFA. Le prix de souscription reste fixé à 80 000 FCFA par action, avec une souscription minimale de 10 actions, soit 800 000 FCFA. Ce niveau de prix se veut compétitif au regard du cours de référence de 93 000 FCFA évoqué sur le marché de la BVMAC. Selon BGFI Holding Corporation, cette opération entend renforcer sa capacité financière, accompagner son expansion, financer de nouvelles implantations et consolider ses différents pôles de croissance.

Une nouvelle phase de croissance

« Nous n’ouvrons pas notre capital parce que nous avons besoin de capitaux pour maintenir notre activité. Nous ouvrons notre capital parce que nous avons un projet de croissance qui mérite davantage de capitaux », explique Henri-Claude Oyima. Le président de la Holding précise que le groupe souhaite notamment créer de nouvelles filiales bancaires, renforcer les fonds propres de ses quatre pôles de croissance et accroître sa capacité à financer les économies des pays où il est implanté. Cette orientation s’inscrit, selon lui, dans l’ambition de construire « un groupe bancaire africain capable de jouer un rôle de premier plan dans la transformation économique de notre continent ». « Notre ambition est de faire progresser la capacité bénéficiaire du groupe BGFIBank, d’améliorer son efficacité, de renforcer ses fonds propres, d’élargir sa présence, de développer ses métiers et de faire émerger de nouveaux moteurs de croissance », a défendu Henri-Claude Oyima.

La première phase de l’opération, lancée en novembre 2025, avait permis une ouverture du capital de 3,85 %, avec plus de 45 milliards de FCFA levés. Cette étape avait marqué une première progression de l’actionnariat public et témoigné de l’intérêt des investisseurs pour le groupe. Avec cette seconde phase, BGFI Holding Corporation entend poursuivre sa trajectoire d’expansion et renforcer ses capacités pour accompagner les économies africaines. L’objectif est également de consolider les performances du groupe et de créer davantage de valeur pour ses actionnaires, conformément à la mise en œuvre de sa stratégie panafricaine à l’horizon 2030.