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Estimée à 35 milliards de FCFA par mois, la subvention des prix des carburants pourrait être supprimée dès le 1er janvier 2027. Cette réforme, présentée au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, par le vice-président du gouvernement, Herman Immongault, s’inscrit dans un contexte de fortes contraintes budgétaires. Si elle devrait permettre à l’État de réduire ses dépenses, elle soulève néanmoins de sérieuses interrogations quant à ses répercussions sur le pouvoir d’achat des ménages gabonais.

Le gouvernement gabonais s’apprête-t-il à mettre fin à l’un des principaux mécanismes de soutien aux prix des carburants ? Selon la communication de la présidence de la République, l’Exécutif envisage la suppression de cette subvention à compter du 1er janvier 2027. Une perspective qui intervient dans un contexte marqué par la nécessité de rationaliser les dépenses publiques, mais également par les préoccupations persistantes des populations face à la cherté de la vie.

Une subvention estimée à 420 milliards de FCFA par an

Avec un coût mensuel estimé à 35 milliards de FCFA, la subvention des prix des carburants représenterait, en année pleine, une charge de 420 milliards de FCFA pour les finances publiques. Un montant considérable qui permet de mesurer l’enjeu budgétaire de la réforme envisagée par le gouvernement. Sa suppression pourrait ainsi dégager des marges de manœuvre financières pour l’État, sous réserve du coût des mesures compensatoires.

Toutefois, dans une économie fortement dépendante du transport routier pour l’acheminement des marchandises, une éventuelle augmentation des prix à la pompe pourrait entraîner un renchérissement des coûts logistiques, des tarifs de transport et, par répercussion, des prix des produits de consommation courante. Un risque inflationniste qui pourrait fragiliser davantage les ménages les plus modestes.

Des mesures compensatoires à l’épreuve du pouvoir d’achat

Pour limiter les conséquences sociales de cette réforme, le gouvernement prévoit notamment « l’opérationnalisation de la Compagnie nationale des transports, avec l’application de tarifs réduits », ainsi que la mise en place d’un dispositif de soutien au transport des produits de première nécessité. L’objectif affiché est d’atténuer les répercussions de la suppression des subventions sur le panier des ménages.

À quelques semaines de l’échéance envisagée, plusieurs interrogations demeurent néanmoins quant aux futurs prix à la pompe, au financement des mesures compensatoires et à leur couverture territoriale. Si la suppression des subventions répond à un impératif de rationalisation budgétaire, tout l’enjeu pour le gouvernement sera d’éviter que les économies réalisées par l’État ne se traduisent par une dégradation supplémentaire du pouvoir d’achat des Gabonais.