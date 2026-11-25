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En cinq ans, près de 80 hectares de mangrove ont disparu dans le Grand Libreville. Sous la poussée d’une urbanisation non maîtrisée, d’activités illégales et d’une accumulation constante de déchets, ce rempart naturel recule à un rythme inquiétant. Sur le terrain, spécialistes et autorités tirent la sonnette d’alarme : ce grignotage progressif fragilise la prévention des inondations, appauvrit la biodiversité et menace les ressources de pêche. Si les opérations de déguerpissement cherchent à récupérer les espaces occupés, elles ne sauraient suffire, à elles seules, à ramener l’écosystème à la vie.

Partout où la ville s’étend sans cadre rigoureux, la mangrove paie le prix fort. Habitations précaires sur pilotis érigées sans autorisation, petits commerces ou ateliers informels et montagnes d’ordures ménagères asphyxient peu à peu ces zones humides. À cela s’ajoutent des projets immobiliers qui accélèrent l’effacement du couvert végétal.

Face à cette emprise, les autorités ont lancé des opérations de démolition, communément appelées « casse », afin de dégager les parcelles envahies et d’ouvrir la voie à une remise en état. Pourtant, chasser les occupations illégales constitue un point de départ, non une stratégie globale de sauvegarde.

Des quartiers inondés et une pêche fragilisée

Bien plus qu’un décor côtier, la mangrove agit comme un amortisseur écologique : ses racines freinent la force des eaux, absorbent les excès de pluie et tempèrent les chocs climatiques. Lorsqu’elle disparaît, les ruissellements s’intensifient et accentuent les inondations récurrentes dans plusieurs secteurs de la capitale.

Ce milieu joue également un rôle vital de nurserie et d’abri pour de nombreuses espèces aquatiques, des poissons aux crevettes en passant par les huîtres. Son déclin pèse donc directement sur les prises des pêcheurs et sur la sécurité alimentaire locale, alors que le pays demeure fortement dépendant des importations de poisson.

Passer des textes aux actes durables

Depuis des années, associations et organisations militent pour l’instauration d’un statut de protection renforcé, tandis qu’un arrêté exige déjà une étude d’impact avant tout aménagement en zone de mangrove. Dans les faits, les acteurs écologiques réclament davantage de constance sur le terrain, à l’image de l’ONG La Liane qui pointe le manque d’appui public.

Sans relevés cartographiques fiables, application effective des sanctions, collecte des déchets et solutions de relogement crédibles, les démolitions risquent simplement de déplacer la pression ailleurs. Or, préserver cette ceinture verte reste l’option la plus économique : laisser disparaître la mangrove, c’est s’exposer demain à des travaux de drainage beaucoup plus lourds pour la ville.