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Alors que les populations du Grand Libreville sont confrontées à des interruptions récurrentes de la fourniture d’électricité, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) annonce le démantèlement d’un réseau présumé de voleurs de fusibles. Plus de 600 équipements auraient été dérobés dans plusieurs postes de distribution de la capitale, privant des milliers de foyers d’électricité. Plusieurs suspects ont été interpellés, tandis qu’un présumé receleur est activement recherché.

Si la vétusté des infrastructures et les contraintes d’exploitation du réseau électrique figurent parmi les causes des délestages enregistrés dans le Grand Libreville, les actes de vandalisme constituent également un facteur de perturbation. Dans un communiqué, la SEEG révèle les résultats d’une opération menée conjointement par sa Cellule anti-fraude et les Forces de défense et de sécurité, ayant conduit à l’interpellation de plusieurs individus soupçonnés de vols systématiques de fusibles.

Plus de 600 fusibles dérobés dans trois arrondissements

Selon les premiers éléments de l’enquête, les personnes interpellées seraient des récidivistes déjà condamnés pour des faits similaires. Elles seraient impliquées dans de multiples intrusions par effraction dans des postes de distribution situés notamment dans les 1er, 3e et 4e arrondissements de Libreville, où plus de 600 fusibles auraient été dérobés.

« Au-delà du préjudice financier subi par l’entreprise, ils pénalisent les familles, les commerces, les structures de santé et les activités économiques, et compromettent la continuité d’un service public essentiel », souligne la SEEG. Les investigations se poursuivent afin de retrouver un présumé receleur identifié par l’entreprise comme destinataire des équipements volés.

Des agents de la SEEG mis hors de cause par les suspects

Autre élément relevé dans le communiqué, les personnes interpellées auraient affirmé qu’aucun agent de la SEEG n’était impliqué dans ces opérations. Selon leurs déclarations rapportées par l’entreprise, les techniciens étaient régulièrement contraints de remplacer des fusibles qui faisaient ensuite l’objet de nouveaux vols. Des déclarations qui devront néanmoins être corroborées par les investigations en cours.

Face à ces actes de vandalisme, la SEEG annonce un renforcement des dispositifs de surveillance et de sécurisation de ses installations, aussi bien dans le Grand Libreville qu’à l’intérieur du pays. Si cette opération ne saurait expliquer à elle seule l’ensemble des perturbations électriques enregistrées dans la capitale, elle met en lumière une problématique supplémentaire dans un secteur déjà confronté à d’importantes difficultés structurelles.