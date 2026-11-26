Makokou : un père placé sous mandat de dépôt après le viol présumé et la grossesse de sa fille mineure

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Un maçon âgé de 39 ans, originaire de Makokou, a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Makokou le 20 novembre 2026 après avoir été présenté au parquet pour viol présumé sur mineure et inceste sur sa fille aînée, âgée de 16 ans, selon des informations rapportées par le quotidien L’Union.

L’affaire a éclaté à la suite d’une plainte déposée par la mère des deux fillettes issues d’une union rompue en 2012 à Mouila, C.N., aujourd’hui âgée de 16 ans, et E.M., âgée de 14 ans, auprès de la Direction générale des recherches (DGR) de la Ngounié. Selon les éléments relatés par L’Union, le père avait récupéré les enfants en 2016 sous la pression de la famille maternelle avant de s’installer chez sa mère à Kango, où les premiers abus présumés auraient débuté alors que l’aînée n’avait que 10 ans.

Un long calvaire et une grossesse découverte en février 2026

Toujours d’après la même source, l’adolescente, qui s’était confiée sans succès à sa grand-mère, aurait ensuite suivi son père à Libreville, où il aurait obtenu un marché. Là, elle aurait subi des violences, été contrainte de consommer du cannabis et été déscolarisée après la 3e année du primaire.

Sa grossesse a été découverte en février 2026 à la suite d’un test positif repéré par l’épouse du frère du mis en cause. Le suspect aurait alors gagné Makokou, laissant l’adolescente à sa grand-mère qui l’aurait conduite dans la même localité en juin 2026. Alertée par la coépouse de la grand-mère, la mère de la jeune fille, installée à Fougamou, a suivi l’évolution du dossier tandis que l’adolescente rejoignait Tsamba-Magotsi en septembre 2026.

Interpellation à Makokou et naissance du bébé

L’enquête a mobilisé les services de Libreville avant d’aboutir à l’interpellation du mis en cause à Makokou, où il a été déféré devant le parquet le 20 novembre 2026 puis écroué. La jeune C.N., âgée de 16 ans, a accouché d’un garçon le 11 novembre 2026.