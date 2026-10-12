SICA 2026 : 6 gabonais à la conquête de prix au Bénin 

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​Le Palais des Congrès de Cotonou, au Bénin, s’apprête à vibrer au rythme de la création artistique continentale lors de la 20ᵉ édition du Festival des Stars de la Musique Intégratrice Africaine (SICA), qui se tiendra du 9 au 15 novembre 2026. Parrainé par le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, cet événement majeur verra le Gabon représenté par une délégation de six ambassadeurs artistiques d’exception.

​Cette sélection illustre la richesse et la diversité de la scène culturelle gabonaise contemporaine. Répartis dans trois catégories majeures. La musique afro-ethnique, la musique urbaine et la présentation scénique live. Ces artistes incarnent la vitalité et le renouveau du paysage artistique local. Leur participation à ce rendez-vous international constitue une opportunité unique d’exporter le patrimoine musical national, tout en renforçant les idéaux d’intégration culturelle défendus par le festival depuis deux décennies.

Un pays, une délégation, des talents aux sonorités plurielles

Dans la catégorie « Meilleure Musique Afro Ethnique », la délégation gabonaise mise sur une force masculine et féminine représentée par quatre figures captivantes. Il s’agit de Béatrice Lydie, Candide Helga, N7 La Chinoise Medoulou et Molly. Béatrice Lydie, portée par son titre engagé « Madendo », livre un message d’unité et de fraternité universelle. À ses côtés, Candide Helga marie le zouk, la rumba et le R&B aux rythmes traditionnels. N7 La Chinoise Medoulou met en valeur les coutumes et traditions Ekang, tandis que Molly poursuit son ascension remarquée sur les scènes nationales.

​Le domaine de la « Meilleure Musique Urbaine » est quant à lui défendu par le rappeur Marco IB. Sacré meilleur rappeur francophone au Ghana en 2023 et fort de la sortie de son EP Ladies, l’artiste entend séduire le public et le jury grâce à sa polyvalence et son énergie scénique. Enfin, pour le prix du « Meilleur Présentateur Live », le journaliste et maître de cérémonie Régis Térence Engone Ndong, alias The Voice ENGONE, mettra à profit sa solide expérience de vingt ans du direct et de la scène média. À quelques semaines de la cérémonie en terre béninoise, l’heure est à la mobilisation afin de garantir un plein succès aux panthères. À cet effet, les votes en ligne sont déjà ouverts. Rendez-vous est donc pris pour Cotonou dès le 09 novembre !