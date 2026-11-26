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Le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, a reçu, le mercredi 25 novembre 2026, les parents des élèves identifiés comme « Ngozistes » du Lycée Technique National Omar Bongo Ondimba (LTNOBO). Elle voulait leur parler franchement des violences qui secouent les établissements.

Les « Ngozistes », ce sont des élèves regroupés en bandes organisées qui brillent dans l’animation folklorique. Cependant, d’aucuns les tiennent pour responsables de perturbations et de violences au Lycée Technique National Omar Bongo Ondimba. D’ailleurs, pour le Pr. Marcelle Ibinga Épouse Itsitsa , il ne s’agit plus de simples écarts de conduite, mais de comportements déviants qui s’installent.

Ngozistes l’heure de la prise de conscience a sonné !

Cette rencontre a fait suite aux discussions déjà ouvertes avec les partenaires sociaux de l’Enseignement Technique et les représentants des coopératives scolaires. Cette fois, c’est aux familles que la ministre a parlé. Elle leur a demandé d’aider leurs enfants à tourner le dos à ces pratiques. Elle a aussi voulu stopper l’implantation de tels mouvements dans les établissements.

Le membre du gouvernement a martelé aux parents qu’ils sont les premiers éducateurs. « L’école ne peut pas tout faire », a-t-elle laissé entendre. Le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa les a priés de redoubler de vigilance à la maison, de parler davantage avec leurs enfants et de relayer les actions de sensibilisation autour d’eux. Plus tôt on repère la dérive, plus elle a de chances d’être corrigée.

Le ministère a aussi rappelé que la sécurité à l’école se construit à plusieurs. L’administration scolaire, les familles et les élèves ont chacun leur part à jouer. Sans cet effort commun, le climat de peur peut durer. L’objectif est de rendre aux élèves un cadre calme, sûr, où l’on vient pour apprendre. À Owendo, les parents concernés ont désormais entendu le message de vive voix. Il leur revient maintenant de le faire passer à la maison.