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L’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a été impliqué jeudi dans un accrochage sur l’autoroute AP-9, alors qu’il rejoignait le centre d’entraînement du Deportivo La Corogne à Abegondo. L’accident, survenu vers le kilomètre 16, s’est produit à 3 jours de la réception du FC Barcelone à Riazor, rapporte Cadena SER.

Au volant de sa Ferrari F12 N-Largo, le buteur des Blanquiazules est entré en collision avec une BMW X1. Cette dernière a fini sur le toit et a dû être dégagée de la chaussée par une grue. Selon Cadena SER, le joueur s’en est sorti sans dommage, malgré une voiture visiblement endommagée.

Aubameyang sain et sauf mais beaucoup de frayeur !

Face à la presse quelques minutes plus tard, « Auba » a dédramatisé. « On a eu une petite frayeur, mais finalement, tout va bien. C’est le principal. Ce sont des choses qui arrivent », a-t-il confié. L’international Gabonais a aussi tenu à souligner que l’autre conducteur était indemne, ce qui reste sa priorité.

Cet épisode s’ajoute à une série de contretemps pour le capitaine des Panthères en retrait en sélection nationale. Après un début de saison tonitruant, avec cinq réalisations en 5 rencontres sous le maillot du Depor, il a été freiné par une blessure au genou, qui a nécessité une intervention chirurgicale. Près de deux mois d’indisponibilité ont suivi.

À peine revenu dans le rythme, il a de nouveau inquiété la semaine dernière à cause d’une gêne à la cheville. Bonne nouvelle pour le staff, Aubameyang a pris part à l’entraînement dirigé par Antonio Hidalgo et sera disponible pour le rendez-vous de dimanche. Un choc de gala, face à un club qu’il connaît bien. Optimiste, il a affiché sa confiance. « Après le malheur vient le bonheur, j’en suis certain. ».