Remaniement gouvernemental : Hermann Immongault, le choix de la stabilité

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Nommé à la tête de l’équipe gouvernementale en janvier 2026 pour coordonner l’action publique, Hermann Immongault a vu la confiance du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, renouvelée à l’occasion du remaniement du 11 octobre 2026. Cette reconduction traduit la volonté des autorités de préserver la stabilité de l’action gouvernementale, tout en accélérant la mise en œuvre des chantiers prioritaires. Dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales et économiques, le maintien du vice-président du gouvernement apparaît ainsi comme un choix de continuité et d’efficacité.

À la suite de sa reconduction, Hermann Immongault a exprimé sa « gratitude profonde » et sa « fidélité réaffirmée » au chef de l’État, soulignant que cette distinction l’honore autant qu’elle l’oblige. Ancien ministre de l’Intérieur, il s’était notamment illustré dans la conduite de la transition politique, avec l’organisation successive du référendum constitutionnel, de l’élection présidentielle, des législatives, des locales et des sénatoriales, dans un climat apaisé. À la vice-présidence du gouvernement, il s’est également attaché à traduire en actions concrètes les orientations présidentielles inscrites dans le Plan national de croissance et de développement.

les défis du gouvernement Oligui Nguema III

Sous la coordination d’Hermann Immongault, l’action gouvernementale a porté plusieurs initiatives visant à renforcer la souveraineté économique du Gabon. La transformation locale du manganèse, l’interdiction des importations de poulet de chair et la diversification de l’économie, notamment par une valorisation accrue du secteur minier, figurent parmi les orientations engagées. Ces mesures traduisent une ambition de réduire certaines dépendances extérieures, de stimuler la production nationale et de consolider les bases d’une croissance plus durable. La reconduction du vice-président lui offre désormais la possibilité de poursuivre ces chantiers et d’en consolider les acquis.

À la tête du gouvernement Oligui Nguema III, Hermann Immongault devra toutefois répondre aux préoccupations quotidiennes des populations, particulièrement en matière d’emploi, d’accès à l’eau potable et d’électricité. Il lui reviendra également de concrétiser l’accord avec le Fonds monétaire international afin de soutenir les réformes économiques. En privilégiant la stabilité, Brice Clotaire Oligui Nguema donne au coordonnateur de l’action gouvernementale la possibilité d’approfondir les dossiers engagés. Cette confiance renouvelée devra désormais se traduire par des résultats tangibles, mesurables et perceptibles dans le quotidien des gabonais.