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Alors que les États-Unis débloquent des millions de dollars pour faire de l’iboga l’arme thérapeutique de demain contre les addictions, un chiffre interpelle sur la souveraineté scientifique et économique du Gabon. En effet, sur les 1 382 brevets déjà déposés dans le monde autour de cette plante sacrée, seuls 20 proviennent du continent africain. Une situation paradoxale au moment où Libreville a choisi de suspendre ses exportations.

Le contraste est saisissant. D’un côté, Washington accélère le pas sur la recherche psychédélique. Le 12 novembre dernier, Robert F. Kennedy Jr. a annoncé un financement fédéral de 4,9 millions de dollars soit environ 3 milliards de FCFA destiné à préparer des essais cliniques sur l’iboga auprès des anciens combattants américains. Une enveloppe qui s’ajoute aux 50 millions de dollars déjà promis par l’État du Texas. De l’autre, le Gabon, principal berceau naturel de cet arbuste endémique, peine encore à capter la plus-value de cette ressource stratégique.

La ruée américaine face à la crise des opiacés

Cet engouement outre-Atlantique répond à une urgence sanitaire. Le 19 avril dernier, le président Donald Trump a signé un décret visant à accélérer la recherche sur les substances psychédéliques, iboga incluse. Face à plus de 14 millions d’adultes américains souffrant de troubles mentaux, une hausse de 37 % des taux de suicide entre 2000 et 2018 et les ravages du fentanyl, un opioïde de synthèse responsable de 200 000 à 300 000 décès par an et classé « arme de destruction massive » par la Maison Blanche, les thérapies conventionnelles montrent leurs limites.

L’ibogaïne, principal alcaloïde extrait de l’écorce de la racine d’iboga, suscite ainsi tous les espoirs. Proche de la psilocine et de la psilocybine, cette molécule agit sur la sérotonine et le glutamate tout en bloquant certains récepteurs aux opiacés. Selon les travaux de Dorit Ron, neurobiologiste à l’Université de Californie, elle stimulerait également la régénération des voies nerveuses via la synthèse de neurotrophine. Si la plante reste classée comme stupéfiant depuis 1967 aux États-Unis, ainsi qu’en France, en Belgique ou en Suisse, la recherche internationale s’organise : des essais cliniques ont déjà été menés en Israël et en Inde, tandis que des pays comme le Brésil, le Mexique ou la Nouvelle-Zélande encadrent désormais son usage médical.

Un pillage intellectuel qui menace les savoirs traditionnels

Pour le Gabon, l’enjeu dépasse le simple cadre sanitaire : il est hautement économique et patrimonial. Selon les données compilées par l’ONG Porta Sophia, 1 382 brevets ont été enregistrés à l’échelle mondiale sur l’iboga. Les États-Unis s’arrogent à eux seuls 380 titres de propriété intellectuelle, contre un maigre total de 20 pour l’ensemble du continent africain. Plus inquiétant encore, 57 de ces brevets menaceraient directement les savoirs traditionnels liés à la plante, pilier de la médecine ancestrale et des rites initiatiques du Bwiti.

Plus d’une dizaine de brevets américains couvrent déjà des applications thérapeutiques précises de l’ibogaïne, allant du stress post-traumatique à la dépression, en passant par les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

Libreville face au défi de la valorisation locale

Conscient du risque de surexploitation, le gouvernement gabonais a tenté de reprendre la main. Après l’octroi d’une première licence d’exportation de 100 kg en 2023 à l’Association A2E dans l’Ogooué-Ivindo, le Conseil des ministres du 18 septembre dernier a adopté un projet de décret interdisant l’exportation de l’iboga et de ses dérivés, sauf dérogation spéciale.

Toutefois, cette mesure conservatoire ne suffira pas à inverser la tendance si elle ne s’accompagne pas d’une véritable politique de recherche et de transformation locale. Alors que les essais financés par Washington s’apprêtent à démarrer, le Gabon se retrouve à la croisée des chemins : continuer à regarder la valeur ajoutée se créer dans les laboratoires étrangers, ou imposer un cadre rigoureux de partage des avantages pour protéger les communautés détentrices de ce patrimoine et revendiquer sa part dans l’industrie pharmaceutique de demain.