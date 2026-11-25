Gabon : les entreprises appelées à respecter les délais de déclaration des accidents du travail

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La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) rappelle aux entreprises l’obligation de déclarer tout accident du travail dans un délai de 48 heures. Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, le lundi 23 novembre 2026, l’institution précise que le non-respect de cette exigence peut entraîner des pénalités administratives pouvant atteindre 1 million de FCFA.

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident dans le cadre de son activité professionnelle, son employeur doit effectuer une déclaration auprès de la CNSS 2 Jours après cet incident. En cas d’empêchement de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent accomplir cette formalité dans un délai maximal de 2 mois. Cette démarche permet à l’institution d’instruire le dossier et de garantir au salarié l’accès aux prestations prévues au titre des risques professionnels.

Déclaration en ligne et sanctions en cas de retard

Pour faciliter cette procédure, la CNSS met à la disposition des employeurs un dispositif numérique. Ils peuvent effectuer la déclaration directement sur le portail officiel e.cnss.ga, sans avoir à se rendre dans une agence de l’institution. Cette plateforme vise à simplifier les démarches administratives et à réduire les délais de traitement des dossiers.

Par ailleurs, les entreprises qui ne respectent pas cette obligation s’exposent à des pénalités administratives. Selon l’arrêté n°0012/MPSSN du 11 septembre 2018, leur montant est calculé en fonction du retard de déclaration et de la gravité de l’accident. Ces pénalités peuvent atteindre 1 million de FCFA et sont doublées en cas de récidive.

À travers ce rappel, la CNSS invite les employeurs à respecter leurs obligations en matière de protection sociale. Au-delà de la prévention des accidents sur les lieux de travail, leur responsabilité consiste également à garantir aux salariés victimes une prise en charge conforme aux dispositions réglementaires.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire