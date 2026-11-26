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Invité mardi 24 novembre 2026 de l’émission « 26 minutes en plus » sur la chaîne d’information en continue Gabon 24, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, Thierry Minko, a réagi à la note CCC- attribuée au Gabon par l’agence Fitch Ratings. Selon lui, cette évaluation traduit « un problème de lecture ou de vue sous des angles différents ».

Pour l’argentier du pays, l’agence de notation fonde son appréciation sur une photographie dépassée de la situation économique nationale. « L’agence de notation Fitch considère qu’au mois d’octobre ou de novembre 2026, nous sommes dans la même situation qu’au mois de décembre 2025. Et tout le monde, tous les analystes, tous ceux qui regardent la vie économique gabonaise savent bien que c’est faux. L’économie s’est nettement améliorée si on parle d’économie, mais mieux encore si on parle des finances publiques », a-t-il défendu.

Des réformes budgétaires déjà à l’œuvre

Thierry Minko a mis en avant les ajustements opérés par l’État, citant d’abord la loi de finances rectificative 2026, qui a « significativement réduit le niveau de dépense et a permis d’améliorer le déficit et un certain nombre d’autres ratios ». Il a également souligné les apports du projet de loi de finances 2027, lequel « a apporté des changements majeurs dans la gestion des finances publiques ».

À ses yeux, la comparaison entre fin 2025 et fin 2026 ne justifie pas le maintien de cette note. « Il est clair que la notation ne devrait pas être la même », d’autant que « l’agence de notation a terminé son analyse avant l’adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale ». Le ministre s’est d’ailleurs dit confiant quant à une réévaluation positive du Gabon après l’adoption définitive du budget 2027 par le Sénat.

Réserves de change et alignement avec le FMI

Évoquant les relations avec le Fonds monétaire international (FMI), le ministre a rappelé qu’en décembre 2025, « la situation de réserve de change de la sous-région et nos situations, particulièrement en ce qui concerne le Gabon, n’étaient pas très reluisantes ». Un constat qui a poussé le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et ses pairs à décider, lors du sommet de Brazzaville au Congo en janvier 2026, de « changer radicalement les choses » dans la gestion des finances publiques.

Parmi les leviers actionnés figurent la réduction du train de vie de l’État et le rapatriement d’avoirs détenus à l’extérieur, un défi majeur en zone CEMAC, incluant une partie des fonds consacrés à la restauration des sites pétroliers. « Cet exercice financier a amélioré la situation des réserves de change », a indiqué Thierry Minko, précisant que d’autres mesures sur les recettes et les dépenses ont été intégrées à la loi de finances 2027.

Sur le volet FMI, l’échange a été direct. « Nous avons particulièrement discuté avec la mission du FMI dédiée au Gabon. Et durant cette mission, nous nous sommes alignés sur les chiffres en toute transparence. C’est-à-dire que les chiffres qu’on voit apparaître dans le projet de loi de finances, qui a été adopté par l’Assemblée nationale, sont parfaitement en phase avec le FMI. », a-t-il indiqué.

Enfin, face à la révision à la baisse du budget de l’État, Thierry Minko a tenu à rassurer sur la protection des acquis sociaux, tout en indiquant que l’année 2027 verra le lancement de nouveaux projets parallèlement à une réduction des dépenses initialement prévues sur certains chantiers.