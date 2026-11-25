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Le drame s’est noué dimanche 22 novembre 2026 aux premières heures du jour sur l’axe Lambaréné-Fougamou. Selon des sources judiciaires relayées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), un quadragénaire a perdu la vie sous les balles de son binôme.

La quiétude matinale du campement de Bagafou a volé en éclats dimanche dernier. Il était aux alentours de 7 heures lorsque Aristide Moutety Bouessi, âgé de 47 ans, a été mortellement touché par un coup de fusil. D’après les premiers éléments rapportés par l’Agence gabonaise de presse (AGP) auprès de sources judiciaires, le tir proviendrait de l’arme de son compagnon de chasse, un homme de 38 ans connu sous les initiales J.G.P.

Installé non loin du village Mimongo, le campement se situe à une quarantaine de kilomètres de Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, le long de la route menant à Fougamou. C’est au cœur de cette zone forestière, lors d’une sortie de chasse partagée par les deux hommes, que l’irréparable se serait produit. À ce stade, la piste d’un tir accidentel est privilégiée par les premiers récits recueillis.

Constatations médicales et réquisitions du parquet

Découvert sans vie dans les bois entourant le campement, le corps de la victime n’a livré ses premières conclusions officielles qu’en fin de journée. Un médecin légiste rattaché au Centre hospitalier universitaire Georges Rawiri de Lambaréné (CHUGRL) s’est déplacé pour effectuer les vérifications d’usage et a prononcé le décès aux environs de 18 heures, heure locale.

Informé de la situation, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Lambaréné, Alec Patrick Ibinga, a pris les dispositions nécessaires. Sous ses directives, la dépouille d’Aristide Moutety Bouessi a été acheminée vers une maison de pompes funèbres de la commune afin d’y être conservée.

L’arme saisie, les gendarmes à la manœuvre

Sur place, les enquêteurs ont mis la main sur le fusil soupçonné d’avoir causé la mort du chasseur. Parallèlement, J.G.P., présenté comme l’auteur présumé du coup de feu fatal, a été appréhendé par les forces de sécurité avant d’être placé en garde à vue.

La Brigade de gendarmerie Centre de Lambaréné a officiellement ouvert une enquête. Les pandores, qui se sont rendus sur les lieux du drame pour les relevés habituels, s’emploient désormais à reconstituer le fil des événements. Les auditions et vérifications en cours devront éclairer les zones d’ombre, préciser les conditions exactes du tir et situer les responsabilités pénales. Dans la localité de Mimongo et aux abords de l’axe Lambaréné-Fougamou, cette disparition brutale continue d’alimenter la consternation.