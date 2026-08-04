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Gabon : le gouvernement s’associe au CGI pour la mise en place de la plateforme «administration.ga» 

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 4 août 2026 à 9h57min
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Le Vice-Président du Gouvernement, Herman Immongault et le directeur du Centre Gabon Innovation, Stéphane Nzeng © D.R.
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Ce lundi 3 août 2026, le Vice-Président du Gouvernement, Herman Immongault, a accordé une audience stratégique au directeur du Centre Gabon Innovation, Stéphane Nzeng. Au cœur des échanges : la présentation officielle de la plateforme « administration.ga », un outil ambitieux conçu pour impulser la dématérialisation intégrale du service public gabonais.

Issue d’un partenariat inédit entre le Centre Gabon Innovation et la jeune start-up locale Zaghi Digital, la plateforme « administration.ga » ambitionne de transformer en profondeur le fonctionnement des institutions. Oubliés les dédales administratifs et le traitement manuel des dossiers : cette solution intégrée propose une gamme complète d’outils numériques allant de la messagerie sécurisée à la gestion des réunions, en passant par l’échange direct de documents confidentiels entre agents.

L’atout majeur du projet réside dans sa dimension souveraine. Conçue intégralement par une expertise locale, l’architecture garantit un contrôle total des données par l’État gabonais. En outre, la propriété du code source demeure gratuite pour l’administration, assurant ainsi une maîtrise parfaite des coûts et des infrastructures numériques de la nation.

Créer des emplois et propulser l’écosystème tech

Conscient que la digitalisation ne saurait s’appliquer de manière rigide et uniforme, Stéphane Nzeng a rappelé qu’une transition réussie repose d’abord sur la révision des procédures propres à chaque ministère. Chaque entité administrative verra donc ses flux de travail analysés et modélisés sur mesure afin de créer une véritable valeur ajoutée au quotidien pour les usagers comme pour les fonctionnaires.

Cette initiative s’inscrit directement dans la feuille de route impulsée par le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, déterminé à moderniser l’appareil d’État tout en rompant avec la bureaucratie traditionnelle. Mais au-delà de l’aspect purement technique, l’enjeu est également économique et social.

En faisant confiance au savoir-faire national, le gouvernement entend propulser l’écosystème des start-up gabonaises et susciter une dynamique vertueuse d’embauches qualifiées. « Cette dynamique de start-up et d’entreprises gabonaises, devant être prises en compte dans la transformation digitale, va créer de la valeur. Nous espérons qu’à terme, cette impulsion permette d’atteindre les 20 000 emplois évoqués par l’Union internationale des télécommunications », a déclaré Stéphane Nzeng.

Avec « administration.ga », le Gabon franchit un cap décisif vers une gouvernance moderne, autonome et tournée vers l’avenir.

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Casimir Mapiya

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