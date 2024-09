Gabon: la Banque pour le Commerce et l’Entreprenariat du Gabon (BCEG) entre stratégie et volonté d’inclusion financière

Créée pour répondre aux besoins spécifiques des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME), des acteurs clés dans la dynamique économique gabonaise, souvent négligés par le système bancaire traditionnel, la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG) entend bousculer les codes. Révolutionner les principes d’inclusion financière et promouvoir le développement économique du Gabon. Déterminée à créer des champions nationaux en soutenant les jeunes entrepreneurs gabonais tout en résorbant la problématique des déserts bancaires sur l’étendue du territoire national, cette nouvelle institution estampillée BGFIBank devrait rendre les services bancaires accessibles à tous.

Après avoir obtenu le feu vert de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) en juin dernier, avec un capital social à hauteur de 17 milliards de FCFA, et un soutien affirmé de l’Etat gabonais, ce nouvel acteur du secteur bancaire lancera ses activités en octobre prochain. Il entend s’imposer avec une ambition claire: soutenir les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que les particuliers. Portée vers l’inclusion financière et le développement économique du Gabon, la Banque qui souhaite œuvrer en faveur des entrepreneurs locaux a une vision claire et ambitieuse pour dynamiser l’économie locale: mettre en place des solutions bancaires adaptées, innovantes et digitalisées. Une volonté qui s’inscrit dans l’air du temps étant entendu que la digitalisation et l’innovation ont un impact profond sur le secteur bancaire, transformant à la fois les opérations internes des institutions financières et l’expérience des clients. Toute chose qui devrait contribuer à résorber la problématique des déserts bancaires sur l’étendue du territoire national.

17 milliards au service des futurs champions nationaux

Détenu par des institutionnels et des privés gabonais, le capital de 17 milliards de FCFA de ce nouvel opérateur qui aspire également à créer des champions nationaux en accompagnant les jeunes entrepreneurs gabonais, contribuant ainsi à la croissance économique durable du pays, pourrait, si l’environnement le favorise également, créer un écosystème d’entreprises locales compétitives, capables de se positionner sur les marchés nationaux et internationaux. Que ce soit en matière de trésorerie ou de financements de projet, la BCEG entend donc favoriser l’explosion d’un nouveau modèle entrepreneurial, basé sur la proximité.

Cet écosystème qui inclut une collaboration avec les pouvoirs publics, les opérateurs privés, les bailleurs de fonds, les institutions financières de développement, ainsi que les universités technologiques, les incubateurs et autres accélérateurs d’entreprises, pourrait d’ailleurs bouleverser les codes actuels, traditionnels, tant il pourrait contribuer à la croissance économique et à la réduction du chômage dans le pays. Avec un déploiement stratégique à travers les neuf provinces dans une volonté de rendre les services bancaires accessibles à tous, la BCEG devrait participer à l’amélioration de l’inclusion financière en favorisant l’accès, l’utilisation, le coût et la qualité des produits et services sur l’ensemble du territoire gabonais.