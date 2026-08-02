Sierra Leone : Oligui Nguema à Freetown pour renforcer la coopération économique

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première dame Zita Oligui Nguema, a entamé ce dimanche 2 août 2026 une visite d’État de trois jours en Sierra Leone. Après le Ghana et la Gambie, cette nouvelle étape du périple africain du chef de l’État gabonais doit permettre de renforcer les relations avec Freetown et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération dans l’agriculture, les transports et les infrastructures.

La diplomatie gabonaise poursuit son offensive de rapprochement avec les États africains. Du 2 au 4 août 2026, Brice Clotaire Oligui Nguema séjourne à Freetown dans le cadre d’une visite d’État consacrée au renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et la Sierra Leone. Cette séquence intervient dans la continuité des déplacements effectués ces derniers jours à Accra, au Ghana, puis à Banjul, en Gambie.

Au-delà du volet protocolaire, Libreville entend profiter de cette visite pour donner un contenu davantage économique aux relations entretenues avec Freetown et identifier des secteurs dans lesquels les deux pays pourraient développer des projets communs.

Agriculture, transports et infrastructures au menu

Selon la présidence de la République, « ce séjour à Freetown sera l’occasion pour les deux chefs d’État de revisiter la coopération dans des domaines stratégiques tels que l’agriculture, le transport, le développement des infrastructures, et d’explorer de nouveaux axes de collaboration ».

Ces secteurs correspondent à plusieurs priorités de développement actuellement portées par le Gabon. L’agriculture demeure notamment au centre des ambitions de diversification économique, tandis que l’amélioration des infrastructures et des transports constitue un préalable à une meilleure circulation des personnes et des marchandises.

L’enjeu de cette visite résidera donc dans la capacité des deux États à faire émerger, au-delà des déclarations diplomatiques, des mécanismes de coopération susceptibles de déboucher sur des investissements et des projets concrets.

Une relation politique appelée à se renforcer

Cette visite intervient un peu plus d’un an après le déplacement du président sierra-léonais Julius Maada Bio à Libreville. Celui-ci avait pris part, en mai 2025, à la cérémonie d’investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette réciprocité diplomatique traduit la volonté des deux dirigeants de consolider des relations politiques jusque-là relativement discrètes et de leur donner une nouvelle dimension économique.

Pour le Gabon, cette étape s’inscrit plus largement dans une stratégie d’élargissement de ses partenariats sur le continent. Après le Ghana et la Gambie, la Sierra Leone constitue ainsi le troisième jalon de cette séquence diplomatique ouest-africaine.

Transformer la diplomatie en opportunités économiques

À travers cette tournée, Libreville affiche clairement son ambition de diversifier ses alliances et de développer davantage les coopérations Sud-Sud. Une orientation qui pourrait notamment favoriser les échanges d’expériences entre économies africaines confrontées à des problématiques communes de transformation locale, d’emploi, d’infrastructures et de diversification.

Reste désormais à connaître les accords et engagements qui ressortiront des trois jours d’échanges à Freetown. Car pour cette diplomatie économique voulue par les autorités gabonaises, le principal indicateur de réussite restera sa capacité à transformer les rapprochements politiques en projets, investissements et retombées concrètes pour l’économie nationale.