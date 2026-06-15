AFG Bank Gabon : une nouvelle agence s’installe dans la commune d’Akanda

Ecouter l'article

AFG Bank Gabon a officiellement inauguré, ce mercredi 10 juin 2026, sa nouvelle agence dans la commune d’Akanda, au Nord de Libreville. La cérémonie s’est tenue en présence des autorités locales, des responsables de l’établissement bancaire, d’opérateurs économiques et de nombreux clients, marquant une étape importante dans la stratégie de développement de la banque. Notamment un investissement pensé pour accompagner la croissance de l’une des communes les plus dynamiques du Grand Libreville et renforcer la proximité avec les usagers.

Pour les autorités communales, l’arrivée d’AFG Bank constitue une reconnaissance du potentiel économique d’Akanda. A ce propos, le maire central de la commune, Michel Delbrah, a salué cet investissement qui traduit la confiance de l’institution financière envers une ville en pleine mutation. Akanda est aujourd’hui « un véritable pôle d’activités, d’emplois, d’investissements et d’opportunités » a-t-il souligné. L’implantation de cette agence permettra aux habitants, commerçants, PME et jeunes entrepreneurs d’accéder plus facilement aux services bancaires, sans avoir à effectuer de longs déplacements vers le centre-ville de Libreville.

Une implantation stratégique dans une commune en pleine expansion

Dans son allocution, le Président du Conseil d’administration de AFG Bank Gabon, Jacques Adiahenot a expliqué que le choix d’Akanda répond à une réalité économique et démographique évidente. « Cette belle cité s’est muée en un important pôle économique et administratif du Grand Libreville », a-t-il précisé. Face à l’augmentation constante de la population et au développement des activités économiques, la banque a souhaité se rapprocher davantage de ses clients et répondre aux besoins croissants des opérateurs économiques de la zone. Ainsi, cette nouvelle agence symbolise « une ambition renouvelée », celle d’une banque « plus proche de ses clients, plus ancrée dans son environnement et pleinement engagée dans l’accompagnement du développement économique du pays ».

Aussi a-t-il insisté sur la dimension innovante du projet, puisque cette agence est la première du réseau à arborer la nouvelle identité visuelle d’AFG Bank Gabon. « C’est la première expression visuelle d’une ambition plus large : moderniser notre réseau, renforcer notre présence sur le territoire et donner satisfaction à nos clients», a-t-il déclaré. Conçue comme un espace moderne, accessible et réactif, elle a été pensée pour offrir une expérience bancaire améliorée tout en répondant aux exigences d’une clientèle de plus en plus attentive à la qualité du service.

Une ambition nationale portée par la proximité

Cette vision est partagée par le Directeur général d’AFG Bank Gabon, Ghislain Claude Mboumba, qui voit dans cette implantation un symbole fort de la stratégie de proximité de l’établissement. « Cette nouvelle agence d’Akanda symbolise notre ambition d’être le plus proche de nos clients », a-t-il affirmé. Le dirigeant a annoncé la poursuite de l’expansion du réseau bancaire avec une prochaine implantation au PK12 et un objectif ambitieux à savoir assurer la présence de AFG Bank dans les neuf provinces du Gabon. Une démarche qui vise à renforcer l’accompagnement des ménages, des PME, des artisans et de l’entrepreneuriat local.

À la tête de cette nouvelle structure, Chrystal Sonia Niongo Pody a exprimé sa fierté et sa reconnaissance envers la direction de la banque. Nommée responsable de l’agence d’Akanda, elle s’est engagée à faire de cette structure une référence en matière d’accueil, d’écoute et de qualité de service. « Avoir l’opportunité de diriger une nouvelle agence ne peut être qu’un bonheur », a-t-elle déclaré, promettant de mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes des clients et contribuer au rayonnement de la marque AFG Bank dans la commune.

La première cliente enregistrée lors de l’ouverture de l’agence, Armel Maroundou, a quant à elle salué l’arrivée de la banque à Akanda. « Je suis très émue parce que je ne savais même pas que j’étais la première cliente », a-t-elle confié. Cliente bancaire depuis plus de vingt-cinq ans, elle espère que cette nouvelle agence offrira un service plus rapide et plus efficace. Son témoignage illustre les attentes des habitants d’Akanda, pour qui cette implantation représente à la fois un gain de temps, une plus grande proximité et une nouvelle offre de services financiers adaptée à l’évolution de la commune.