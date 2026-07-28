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Hôpital Egypto-Gabonais : le suivi de grossesse strictement gratuit pour les femmes gabonaises

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 14h10min
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Une vue de l'hôpital de la coopération Egypto-Gabonaise © D.R.
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L’Hôpital de Coopération Egypto-Gabonaise renforce son engagement en faveur de la santé maternelle. Désormais, les femmes gabonaises peuvent bénéficier gratuitement du suivi de leur grossesse au sein de cet établissement. Une initiative en partenariat avec la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) qui vise à faciliter l’accès aux soins prénatals et à accompagner les futures mamans dans de meilleures conditions.

Cette mesure constitue une avancée importante pour la prise en charge de la mère et de l’enfant. En effet, le suivi régulier de la grossesse permet de surveiller l’évolution de la santé de la future mère, mais aussi de détecter rapidement d’éventuelles complications. Ainsi, les consultations prénatales jouent un rôle essentiel dans la prévention des risques liés à la grossesse et à l’accouchement. 

Grâce à la gratuité annoncée, les femmes gabonaises peuvent donc bénéficier d’un accompagnement médical sans avoir à supporter directement le coût des consultations prévues dans le cadre du suivi. Par ailleurs, cette démarche pourrait contribuer à encourager davantage de femmes à commencer leur suivi suffisamment tôt et à respecter les rendez-vous médicaux recommandés.

Un accompagnement essentiel pour une grossesse mieux suivie

Concrètement, le suivi de grossesse permet aux professionnels de santé de vérifier régulièrement l’état de santé de la mère et le développement du bébé. Selon le stade de la grossesse, les consultations peuvent notamment comprendre des examens cliniques, la mesure de la tension artérielle, le contrôle du poids ainsi que des examens biologiques ou échographiques, selon les indications médicales. 

Ainsi pour être éligible, il faudra avoir les 3 certificats de suivi de grossesse délivrés par la CPN, la carte CNAMGS valable et enfin une pièce d’identité soit un passeport, CNIE, une carte d’étudiant, ou une carte de scolarité. En rendant le suivi strictement gratuit pour les femmes gabonaises, l’établissement contribue ainsi à réduire l’une des barrières qui peuvent éloigner certaines patientes du parcours de soins.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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