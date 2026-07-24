Mulebi 2026 : 100 jeunes gabonais appelés à innover, gouverner et impacter

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L’Association Alumni YALI Gabon a lancé la 5ᵉ édition du Mulebi de la jeunesse. Placée sous le thème « Jeunesse gabonaise et intelligence artificielle : Innover, Gouverner et Impacter », cette nouvelle édition entend préparer 100 jeunes à mieux comprendre les mutations technologiques et à contribuer activement au développement du Gabon.

La jeunesse gabonaise est appelée à prendre une place plus importante dans les réflexions sur l’avenir du pays. C’est dans cette perspective que l’Association Alumni YALI Gabon organise cette 5e édition du Mulebi de la jeunesse, un programme conçu comme un espace de formation, d’échanges et de réflexion. Pendant une semaine, les participants retenus seront outillés sur des questions liées à l’entrepreneuriat, à l’engagement citoyen, à la vie politique et à l’administration publique. Ainsi, formations pratiques, panels de haut niveau, réseautage et visites de sites rythmeront cette immersion destinée à renforcer leurs capacités.

221 candidatures pour 100 jeunes retenus

L’édition 2026 suscite un réel intérêt auprès de la jeunesse. Sur les 221 candidatures enregistrées, 100 profils ont finalement été sélectionnés. Les femmes représentent 60 % des inscrits, contre 40 % d’hommes, tandis que les 25-35 ans constituent la tranche d’âge la plus représentée avec 58,26 %. L’entrepreneuriat arrive en tête des parcours choisis avec 46,9 %, devant l’administration publique et l’engagement citoyen, à égalité avec 18,26 %, puis la vie politique avec 17,39 %. Par ailleurs, 56 % des participants sont des étudiants, 26,9 % des entrepreneurs et créateurs d’activités, 13,4 % des professionnels et actifs, 3,48 % des personnes en quête d’emploi et 0,87 % des femmes au foyer. L’inclusion n’a pas été oubliée, avec également la présence de personnes vivant avec un handicap.

Au cours de la conférence de presse, la présidente de l’Association Alumni YALI Gabon et le président du comité scientifique ont longuement édifié les participants retenus sur les objectifs et les enjeux de cette nouvelle édition. Ils ont notamment expliqué que le « Mulebi », qui signifie « corps de garde » en langue punu, représente un espace où les jeunes viennent se former, échanger et acquérir des outils pour devenir des acteurs du changement. S’agissant de l’intelligence artificielle, les organisateurs souhaitent encourager une réflexion sur ses opportunités, mais aussi sur les défis qu’elle pose en matière de gouvernance et de développement. Les responsables n’ont pas manqué de mettre en avant les opportunités de formation et les nouvelles perspectives ouvertes par le programme.

Cette 5e édition veut donc faire émerger une jeunesse davantage consciente de son rôle dans la société. En effet, face aux transformations rapides liées au numérique et à l’intelligence artificielle, les jeunes sont appelés à ne plus être de simples spectateurs, mais des acteurs capables d’innover, de gouverner et d’impacter. À travers le Mulebi, Alumni YALI Gabon entend ainsi renforcer leur engagement citoyen et leur capacité à contribuer aux débats d’intérêt national. Une ambition résumée par une conviction forte des organisateurs car le Mulebi ne se raconte pas, il se vit.