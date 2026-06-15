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Parlement en congrès : Oligui Nguema attendu dans un contexte budgétaire contraint 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 juin 2026 à 7h58min
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Le Parlement réuni en Congrès pour écouter le chef de l'Etat © Montage GMT
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Les 145 députés et les 70 sénateurs du Parlement se réunissent ce 15 juin 2026 en Congrès afin d’écouter l’adresse du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, conformément aux dispositions de l’article 93 de la Constitution. Qualifiée de « communication présidentielle », cette intervention solennelle devant la représentation nationale ne donne lieu à aucun vote. Elle constitue néanmoins un moment institutionnel majeur, intervenant près de trois ans après le coup d’État du 30 août 2023 et quelques mois après la mise en place des institutions de la Cinquième République. Dans un contexte économique marqué par de nombreuses incertitudes, cette prise de parole est particulièrement attendue.

Ce premier Congrès de la Cinquième République revêt ainsi une portée à la fois politique et économique. Alors que le Gabon poursuit sa transformation avec le lancement de plusieurs chantiers d’infrastructures et un intérêt croissant d’investisseurs étrangers, les attentes de la population demeurent fortes. Les Gabonais espèrent notamment obtenir des clarifications sur les orientations du gouvernement après l’annonce de la révision des prévisions budgétaires pour l’exercice 2026. Dans un climat où les interrogations se multiplient sur la capacité de l’État à maintenir son rythme d’investissement, le chef de l’État est attendu sur des réponses concrètes et des perspectives rassurantes.

Un exercice d’équilibre entre rigueur budgétaire et attentes sociales

La baisse des recettes attendues, le ralentissement de la croissance, la réduction sensible des investissements publics, l’augmentation du service de la dette ainsi que les discussions engagées avec le Fonds monétaire international dessinent un environnement budgétaire particulièrement contraint. Face à ces défis, Brice Clotaire Oligui Nguema devra démontrer la capacité de l’État à préserver les grands projets de développement et maintenir les équilibres financiers. Il lui faudra également rassurer les populations sur la pérennité des politiques sociales, dans un contexte où le pouvoir d’achat et l’accès aux services publics demeurent des préoccupations majeures.

À ces contraintes financières s’ajoutent les difficultés persistantes liées aux délestages d’électricité, qui continuent d’affecter le quotidien des ménages et des entreprises. Cette situation apparaît d’autant plus sensible que l’accès à l’eau et à l’électricité constitue le premier pilier du projet de société du président de la République. L’intervention du chef de l’État sera donc scrutée avec attention, tant pour les annonces susceptibles d’être faites sur le financement des infrastructures énergétiques que pour les garanties apportées sur la poursuite des réformes, la maîtrise de l’endettement et la protection des populations les plus vulnérables. Plus largement, cette communication présidentielle devra fixer le cap des prochains mois et conforter la confiance des acteurs économiques comme des citoyens.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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