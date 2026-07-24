Épargne+ : un client de l’agence Prima d’AFG Bank Gabon bénéficie par anticipation d’un capital de 6 millions de FCFA

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Client de l’agence Prima d’AFG Bank Gabon, le nouveau bénéficiaire de l’offre Épargne+ a vu ses efforts d’épargne récompensés le jeudi 23 juillet 2026 à l’occasion du 15e tirage au sort organisé. En épargnant régulièrement 30 500 FCFA par mois, l’heureux gagnant a pu bénéficier, par anticipation, du capital de 6 millions de FCFA correspondant à la formule souscrite.

Cette remise de chèque s’inscrit dans le cadre du partenariat entre AFG Bank Gabon et SUNU Assurances Vie Gabon, qui accompagne les clients dans la constitution progressive de leur épargne. Après seulement 9 mois de cotisations, le bénéficiaire a ainsi reçu par anticipation le capital prévu par son contrat, à la faveur du tirage au sort Épargne+.

La régularité de l’épargne au cœur du dispositif

Pour Murphy Tsemabela, chargée de la Banque Transactionnelle à AFG Bank Gabon, cette récompense illustre l’importance de la régularité dans l’épargne. Elle rappelle toutefois que plusieurs souscripteurs n’ont pas pu être éligibles au tirage, faute d’être à jour de leurs cotisations. « Nous aurions pu avoir plusieurs gagnants, mais plusieurs clients n’étaient pas à jour de leurs cotisations », a-t-elle expliqué. Tout en invitant les souscripteurs à respecter leurs engagements mensuels.

Du côté de SUNU Assurances Vie Gabon, Joël Meviane, directeur commercial, estime que ce 15e tirage témoigne de la dynamique engagée depuis le lancement d’Épargne+ en 2022. « Nous sommes au 15ᵉ tirage aujourd’hui et nous avons, en moyenne, fait gagner une personne par tirage », a-t-il souligné.

Une épargne constituée progressivement sur 15 ans

Mavoungou Klens Darcy, chargé Banque-Assurance à SUNU Assurances Vie Gabon, a pour sa part expliqué le fonctionnement de l’offre. En effet, Épargne+ permet aux clients d’AFG Bank Gabon de se constituer progressivement un capital sur une durée de 15 ans. Et ce, à travers trois niveaux de cotisation mensuelle : 10 500, 20 500 et 30 500 FCFA, correspondant respectivement à des capitaux de 2, 4 et 6 millions de FCFA. À ces montants s’ajoute une rémunération annuelle de 3,5 %, permettant aux épargnants de faire fructifier leur épargne.

Ainsi, le bénéficiaire du 15e tirage, qui avait souscrit à la formule de 30 500 FCFA par mois, a ainsi pu recevoir par anticipation le capital de 6 millions de FCFA prévu par son contrat. Une récompense qui vient concrétiser les efforts d’épargne engagés depuis plusieurs mois.

Le bénéficiaire invite à épargner régulièrement

Visiblement ému, le nouveau millionnaire a exprimé sa gratitude à l’endroit d’AFG Bank Gabon et de SUNU Assurances Vie Gabon pour cette initiative. Il encourage à son tour les autres clients à s’inscrire dans une démarche d’épargne régulière et à veiller au bon prélèvement de leurs cotisations afin de rester éligibles aux prochains tirages. « J’encourage les autres aussi à faire comme moi, venir ouvrir des comptes d’épargne et veiller à la régularité des versements pour bénéficier aussi de ces 6 millions », a-t-il confié.

À travers Épargne+, AFG Bank Gabon et SUNU Assurances Vie Gabon poursuivent ainsi leur partenariat en faveur de la promotion de la culture de l’épargne. Avec près de 20 000 souscripteurs, les deux institutions entendent maintenir cette dynamique et multiplier les bénéficiaires, en misant notamment sur la régularité des cotisations, condition essentielle pour participer aux tirages au sort.