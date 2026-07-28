A La UneDerniers articlesSOCIETE

Hépatite B : Une simple vaccination pour 95% de protection

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 12h02min
1 510 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Hépatite B, une pathologie virale © D.R.
Ecouter l'article

Une simple vaccination peut offrir jusqu’à 95 % de protection contre l’hépatite B. Cette infection virale, qui touche le foie, peut évoluer vers des complications graves lorsqu’elle devient chronique. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la vaccination constitue donc l’un des moyens les plus efficaces de prévenir la maladie.

Recommandée dès la petite enfance, la vaccination contre l’hépatite B peut être administrée dès la naissance et reste possible à tout âge. Selon l’âge et le schéma vaccinal retenu, elle nécessite généralement plusieurs doses, réparties sur une période de six à douze mois. L’objectif est de compléter la vaccination au plus tard à l’adolescence, idéalement entre 11 et 15 ans et, si possible, avant le début de la vie sexuelle. En effet, le virus de l’hépatite B peut notamment se transmettre par voie sexuelle ou par contact avec du sang contaminé. Ainsi, une vaccination précoce permet de renforcer la protection avant une éventuelle exposition au virus.

Une protection durable grâce à la vaccination

Après une vaccination complète, plus de 95 % des jeunes développent une protection prolongée contre l’hépatite B, probablement à vie. Toutefois, l’efficacité du vaccin tend à diminuer lorsque la vaccination intervient après l’âge de 20 à 25 ans. C’est pourquoi la prévention doit commencer tôt et s’inscrire dans une stratégie de santé publique durable. D’ailleurs, depuis l’introduction de la vaccination généralisée des adolescents en 1998, une baisse de 84 % des cas d’hépatite B aiguë a été observée chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans.

Ces résultats illustrent ainsi l’importance de la vaccination dans la lutte contre cette infection. Entre 1999 et 2003, aucun cas d’hépatite B n’a été observé chez un jeune ayant été vacciné, selon les informations rapportées par l’OMS. Cependant, la vaccination ne doit pas faire oublier les autres moyens de prévention. Le dépistage permet de connaître son statut, tandis que le traitement contribue à limiter les complications chez les personnes infectées. Par conséquent, pour faire de l’élimination des hépatites une réalité, l’OMS encourage une mobilisation autour de trois leviers essentiels : la vaccination, le dépistage et le traitement.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 12h02min
1 510 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Fin de l’avancement automatique : les enseignants craignent des «promotions copain-coquin»

28 juillet 2026 à 12h17min

Gabon : la bière, le tabac et le vapotage pour financer le sport

28 juillet 2026 à 11h44min

Mines : Hermann Immongault et Andrew Forrest scellent l’avenir du fer gabonais

28 juillet 2026 à 11h30min

Réserves de change : la BEAC choisit Bank of China pour faciliter les transactions en Yuan

28 juillet 2026 à 10h52min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page