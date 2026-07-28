Hépatite B : Une simple vaccination pour 95% de protection

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Une simple vaccination peut offrir jusqu’à 95 % de protection contre l’hépatite B. Cette infection virale, qui touche le foie, peut évoluer vers des complications graves lorsqu’elle devient chronique. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la vaccination constitue donc l’un des moyens les plus efficaces de prévenir la maladie.

Recommandée dès la petite enfance, la vaccination contre l’hépatite B peut être administrée dès la naissance et reste possible à tout âge. Selon l’âge et le schéma vaccinal retenu, elle nécessite généralement plusieurs doses, réparties sur une période de six à douze mois. L’objectif est de compléter la vaccination au plus tard à l’adolescence, idéalement entre 11 et 15 ans et, si possible, avant le début de la vie sexuelle. En effet, le virus de l’hépatite B peut notamment se transmettre par voie sexuelle ou par contact avec du sang contaminé. Ainsi, une vaccination précoce permet de renforcer la protection avant une éventuelle exposition au virus.

Une protection durable grâce à la vaccination

Après une vaccination complète, plus de 95 % des jeunes développent une protection prolongée contre l’hépatite B, probablement à vie. Toutefois, l’efficacité du vaccin tend à diminuer lorsque la vaccination intervient après l’âge de 20 à 25 ans. C’est pourquoi la prévention doit commencer tôt et s’inscrire dans une stratégie de santé publique durable. D’ailleurs, depuis l’introduction de la vaccination généralisée des adolescents en 1998, une baisse de 84 % des cas d’hépatite B aiguë a été observée chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans.

Ces résultats illustrent ainsi l’importance de la vaccination dans la lutte contre cette infection. Entre 1999 et 2003, aucun cas d’hépatite B n’a été observé chez un jeune ayant été vacciné, selon les informations rapportées par l’OMS. Cependant, la vaccination ne doit pas faire oublier les autres moyens de prévention. Le dépistage permet de connaître son statut, tandis que le traitement contribue à limiter les complications chez les personnes infectées. Par conséquent, pour faire de l’élimination des hépatites une réalité, l’OMS encourage une mobilisation autour de trois leviers essentiels : la vaccination, le dépistage et le traitement.