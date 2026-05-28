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Assemblée générale : AFG Bank Gabon clos l’année 2025 avec un total bilan de 1 419 milliards FCFA

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 9h30min
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AGF Bank Gabon au terme de l'Assemblée générale du 26 mai 2026
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Les actionnaires de AFG Bank Gabon se sont réunis le 26 mai 2026 dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire consacrée à l’examen des performances de l’exercice clos au 31 décembre 2025. Convoquée conformément aux dispositions légales et statutaires, cette rencontre annuelle a permis au Conseil d’administration de présenter les états financiers de la banque ainsi que les perspectives de développement de l’établissement. Présidée par Jacques Adiahenot, président du Conseil d’administration, la session a réuni l’ensemble des actionnaires ou leurs représentants autour des principaux indicateurs de performance. À l’issue des travaux, les actionnaires ont approuvé les comptes 2025 marqués notamment par un total bilan record de 1 419 milliards de FCFA et un résultat net de 31,25 milliards de FCFA.

Prenant la parole, Jacques Adiahenot a salué la résilience et la solidité de la banque dans un contexte économique encore marqué par plusieurs défis. « En dépit de tant de défis à relever, AFG Bank Gabon affiche des résultats honorables et se maintient dans le peloton de tête des institutions bancaires de notre pays », a déclaré le président du Conseil d’administration. Neuf points figuraient à l’ordre du jour de cette Assemblée générale, parmi lesquels la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration, l’approbation des comptes de l’exercice 2025, l’affectation du résultat net ainsi que la validation des conventions réglementées et des indemnités des administrateurs.

Une forte progression des indicateurs financiers

Dans son rapport de gestion, le directeur général Ghislain Mboumba a détaillé les performances enregistrées par l’établissement bancaire au cours de l’exercice 2025. Le total bilan de la banque s’établit à 1 419 milliards de FCFA, soit une progression de 37 %. Cette hausse est principalement portée par l’augmentation des ressources clientèle et des dépôts, qui atteignent 684 milliards de FCFA. Les emplois bruts de la clientèle ont également progressé de 29 %, soutenus par le financement des entreprises, de l’économie nationale et des particuliers. Le directeur général a également souligné l’amélioration du ratio des créances douteuses, traduisant un meilleur suivi du portefeuille et des efforts de recouvrement renforcés.

Sur le plan des résultats, AFG Bank Gabon enregistre un bénéfice net en hausse de plus de 30 % par rapport à 2024. Ces résultats 2025 traduisent une gestion saine, rigoureuse et conforme aux orientations stratégiques de l’établissement. La banque poursuit ainsi la consolidation de ses fondamentaux financiers, tout en maintenant ses efforts en matière de transformation opérationnelle et de modernisation de ses services. Au terme des échanges, les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions soumises au vote, notamment l’affectation du résultat net bénéficiaire. Le Conseil d’administration a pour sa part réaffirmé son ambition de consolider la position de AFG Bank Gabon parmi les principales banques du pays.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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