A La UneDerniers articlesJUSTICE

Affaire Eddy Minang : le magistrat épinglé sur la base de l’article 150 de leur statut !

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 15h49min
1 557 Temps de lecture 1 minute
Intelligence artificielle © D.R.
Ecouter l'article

Quelques heures après la mise à l’écart du Dr. Eddy Minang, désormais ancien Procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, plusieurs pages visiblement défenseurs de la légalité ont pointé du doigt la procédure. Pourtant, l’examen minutieux des textes dissipe l’accusation d’abus de pouvoir portée contre le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Dr. Augustin Emane. Puisqu’en droit, la décision relève de l’application stricte de la Loi N° 040/2023 du 26 octobre 2023 portant Statut des Magistrats.

Face à des griefs dont la nature requiert une haute exigence d’exemplarité, le ministre de la Justice s’est donc conformé aux dispositions spéciales du Chapitre III relatif à la procédure disciplinaire. C’est en effet l’article 150 de ce statut qui légitime l’intervention ministérielle. Cette disposition dispose explicitement que lorsque les faits reprochés sont « exceptionnellement graves », les chefs de juridiction et les responsables de l’administration centrale du Ministère de la Justice peuvent interdire au magistrat l’exercice de ses fonctions pour une période maximale de trois mois. 

Suspension du Dr. Eddy Minang, une mesure légale !

Ladite disposition précise que l’ensemble du dossier est transmis sans délai au Ministre de la Justice. Lequel, en qualité de patron du parquet, se prononce alors sur le maintien ou non de cette interdiction pour le bien de l’administration de la justice. Ainsi donc le Ministre de tutelle, le Dr. Augustin Emane n’aurait fait qu’exercer sa compétence légale stricte. Et ce. en attendant que le Conseil Supérieur de la Magistrature, préalablement saisi selon l’article 149,  ne se prononce sur le fond. 

Concrètement, il ne s’agirait que d’une mesure conservatoire essentielle pour préserver la sérénité et la crédibilité de l’institution judiciaire. De plus, l’article 150 du Statut particulier des magistrats écarte toute volonté de punition abusive prématurée en disposant que « l’interdiction temporaire […] n’emporte pas privation de traitement ». Il va sans dire que le Dr. Eddy Minang conservera ses droits pécuniaires. La preuve, s’il en fallait encore, qu’il s’agit d’une procédure de sauvegarde du droit, exécutée dans le respect de la légalité républicaine.

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 15h49min
1 557 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Miss CNOU-Beauté Naturelle : qui sera l’ambassadrice de l’étudiante belle et intelligente de 2026 ?

19 juin 2026 à 16h07min

Patrimoine culturel : l’ONG Génération Ekang accréditée par l’UNESCO

19 juin 2026 à 13h13min

DGI : trois ouvrages de référence pour comprendre la fiscalité gabonaise

19 juin 2026 à 12h58min

Gabon : 131 milliards FCFA d’arsenal militaire commandé auprès d’AD Con !

19 juin 2026 à 12h30min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Affaire Eddy Minang : le magistrat épinglé sur la base de l'article 150 de leur statut 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Affaire Eddy Minang : le magistrat épinglé sur la base de l'article 150 de leur statut
[#RevuedePresse] Revue de presse du 19 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 19 Juin 2026
[#Journal] Le 12H30 du 19 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 19 Juin 2026
[#Reportage] Paiement des rappels de solde : Plus de 10 900 dossiers concernés par la 3e tranche 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Paiement des rappels de solde : Plus de 10 900 dossiers concernés par la 3e tranche
[#Reportage] Bambouchine : seulement 2 kilomètres de route réalisés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Bambouchine : seulement 2 kilomètres de route réalisés
[#Reportage] Afrique : face aux chocs économiques mondiaux, la Bad préconise l’intégration régionale 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : face aux chocs économiques mondiaux, la Bad préconise l’intégration régionale
S'abonner
Bouton retour en haut de la page