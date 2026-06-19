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Patrimoine culturel : l’ONG Génération Ekang accréditée par l’UNESCO

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 13h13min
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Instantané de la participation de Génération Ekang à l'Unesco © D.R.
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L’Organisation non gouvernementale (ONG) Génération Ekang a récemment obtenu son accréditation officielle auprès de l’UNESCO. Une consécration internationale qui couronne des années d’engagement en faveur de la préservation des traditions d’Afrique centrale. Cette décision a été actée à l’issue de la onzième session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI).

Invitée à l’assemblée générale qui s’est tenue les 17 et 18 juin 2026 au siège de l’institution, à Paris, l’ONG Génération Ekang a, deux jours durant,  pris une part active aux travaux aux côtés des délégations de 185 États. Fidèle à sa partition, cette dernière s’est distinguée par un apport qualitatif salué par ses pairs. Suffisant pour lui attribuer une accréditation officielle. Ce qui en fait la toute première organisation gabonaise à en bénéficier.

Génération Ekang, une fierté nationale !

Selon les experts de l’organe onusien, cette accréditation confère à Génération Ekang des attributs opérationnels de premier plan. Ainsi donc, l’ONG intégrera de manière officielle le réseau restreint des organisations de la société civile habilitées à exercer des fonctions consultatives auprès du Comité intergouvernemental du PCI. Désormais, la structure gabonaise spécialisée dans la préservation de la richesse culturelle aura voix au chapitre sur l’échiquier mondial. 

Ses nouveaux attributs lui permettront notamment d’évaluer les candidatures d’inscription sur les listes du patrimoine de l’humanité, d’examiner les demandes d’assistance internationale financées par le Fonds du patrimoine immatériel, et de piloter des programmes de sauvegarde transfrontaliers. Pour le Gabon, cette entrée par la grande porte à l’UNESCO offre une tribune inédite pour valoriser son riche patrimoine ancestral notamment les rites, traditions orales et savoir-faire Ekang.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 13h13min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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