Miss CNOU-Beauté Naturelle : qui sera l’ambassadrice de l’étudiante belle et intelligente de 2026 ?

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Fini le diktat des artifices et du paraître dans les campus. Le Centre national des œuvres universitaires (CNOU), sous l’impulsion de sa directrice générale Syrielle-Zora Kassa épouse Nzigou, a récemment lancé un pavé dans la mare des concours de beauté traditionnels avec la première édition de Miss CNOU – Beauté Naturelle. L’ambition pour ladite administration est de célébrer l’étudiante gabonaise dans toute son authenticité, son intelligence et ses valeurs.

Le règlement de cette compétition inédite, ouverte aux étudiantes des universités et grandes écoles du pays, s’avère aussi audacieux que rafraîchissant. Les candidates se présenteront sans maquillage, sans perruques encore moins de faux ongles. Sapristi ! Derrière ce retour aux sources se cache un véritable engagement sociétal. Le combat frontal contre la dépigmentation volontaire. Pour Syrielle-Zora Kassa épouse Nzigou l’organisation d’une activité divertissante dans les temples du savoir est là solution idoine.

Miss CNOU, quand l’excellence est reliée à la beauté naturelle !

Selon la Directrice générale du Centre national des œuvres universitaires, ledit concours se veut donc une tribune de sensibilisation pour réhabiliter l’estime de soi et l’acceptation de sa propre nature. Ici, la plastique ne fait pas tout. Si la beauté naturelle et l’originalité pèsent pour 30 % de la note globale, le jury chassera avant tout les têtes bien faites. À ce propos, la culture générale et intellect concentrent 20 % tandis que l’éloquence et expression orale sont notées à 15 %. Que dire du 15% accordé pour le projet social au bénéfice des étudiants qui doit être défendu par toute candidate.

Par ailleurs, les prestations culturelles sont évaluées à 10 %. Le reste des points récompensera la discipline et l’élégance des candidates. Après la clôture des inscriptions le 9 juin dernier, la phase des présélections bat actuellement son plein dans les établissements jusqu’au 30 juin. Le rendez-vous ultime est pris pour le 25 juillet prochain à Libreville. À la clé pour l’ambassadrice de cette révolution esthétique et intellectuelle portée par le CNOU remportera une voiture neuve et de nombreux lots. Alors, qui saura incarner cette nouvelle ère de l’excellence au féminin ?