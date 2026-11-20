Gabon : appel à la solidarité pour le beatmaker Psyko, gravement malade !

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L’artiste Rodzeng a lancé, vendredi 20 novembre 2026 sur Facebook, un appel à la solidarité en faveur du beatmaker Psyko, atteint de la maladie de Rosaï-Dorfman. Une cagnotte a été ouverte via un numéro Mobile Money afin de mobiliser les acteurs culturels gabonais et les fans de musique autour de ses soins.

Dans un message largement relayé, le chanteur a rappelé que Psyko a signé les instrumentaux de plusieurs hits gabonais et collaboré avec de nombreux artistes, dont lui-même. « Vous avez peut-être chanté ou dansé sur un morceau produit par PSYKO sans savoir que c’était lui derrière l’instru », a-t-il écrit. Selon Rodzeng, le producteur traverse une période difficile.

Tous en prière pour Psyko !

Selon son compère Psyko « a beaucoup maigri et, malgré des passages dans plusieurs hôpitaux, son état reste préoccupant ». Cette maladie rare appelle un suivi médical soutenu, dont les frais pèsent sur ses proches. Rodzeng s’est, certes, adressé aux artistes, aux beatmakers, aux producteurs, aux médias et à tous les acteurs culturels du pays.

Mais la situation du beatmaker devrait interpeller plus largement les compatriotes gabonais. Aussi, Rodzeng a précisé qu’une contribution, même modeste, compte. Il a aussi invité chacun à partager son message pour amplifier la mobilisation et à taguer en commentaire les personnes susceptibles d’apporter leur aide. Les dons peuvent être envoyés par mobile money.

Vivement une solidarité pour le beatmaker

Le numéro Airtel Money est le 074 97 04 63, au nom de Pertini Ndembe. Le numéro Moov Africa Gabon est le 062 11 65 44 ; sur Libertis, le nom affiché est Ondo Pambou Junior. Junior, le grand frère de Psyko, peut aussi être joint aux mêmes numéros pour donner de ses nouvelles et expliquer comment aider. Rodzeng a conclu en remerciant celles et ceux qui se mobilisent pour Psyko.

Cet appel rappelle le rôle essentiel des beatmakers, souvent artisans de l’ombre, dans la réussite de la scène musicale gabonaise. La rédaction de Gabon Media Time (GMT) tient à apporter son soutien