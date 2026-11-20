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Engagé depuis le 4 novembre dernier dans une vaste opération de désengorgement routier, l’exécutif passe à la vitesse supérieure pour fluidifier le trafic de la capitale. Lors d’une conférence de presse animée ce vendredi 20 novembre 2026, le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Eyeghe Nze, a dressé un premier bilan chiffré des indemnisations tout en dévoilant les prochains périmètres ciblés par les travaux d’infrastructures à Libreville.

Au-delà des tracés initialement dévoilés le 11 novembre, reliant notamment la SEEG d’Okala au Delta Postal ainsi que l’Université Omar Bongo au Lac Bleu, les autorités ont acté le prolongement d’un itinéraire stratégique. « Il convient de préciser que le tracé initialement annoncé entre le carrefour Abaga, dit « 9 provinces » et la cité Panthère GR a été prolongé jusqu’à la base des sapeurs-pompiers d’Amissa », a précisé Emmanuel Eyeghe Nze face aux médias.

À cette première extension s’ajoute désormais l’intégration de quatre nouveaux tronçons majeurs au programme de libération des emprises publiques. Il s’agit notamment du tronçon Diba-Diba – Ondongo – Nouvelle voie de contournement; le tronçon PK 5 (Perchoir) – Bambouchine – Nouvelle voie de contournement; la voie jouxtant le marché du PK 11 – Nouvelle voie de contournement et la voie PK 12 – Bikélé – Nouvelle voie de contournement.

Les opérations de marquage débuteront dans les tout prochains jours sur ces quatre zones. En parallèle, les équipes techniques s’attellent déjà au recensement et à l’évaluation rigoureuse des biens impactés par ces futurs chantiers.

Plus de 7 milliards de francs CFA déjà décaissés

Cette accélération sur le terrain s’appuie sur l’avancement notable des premières phases de compensation. Selon la situation arrêtée au 17 novembre 2026 par l’administration, 395 des 424 personnes recensées ont d’ores et déjà perçu leur dû, affichant ainsi un taux de règlement supérieur à 93 %. L’enveloppe globale décaissée par l’État s’élève précisément à 7 072 886 265 francs CFA, frais annexes compris.

Si la totalité des 68 riverains du site d’Okala a été indemnisée, 19 dossiers demeurent en attente sur les sites de Diba-Diba et du Lac Bleu. Tandis que certains dossiers font l’objet de recours nécessitant des vérifications complémentaires, d’autres bénéficiaires n’ont pu être retrouvés ou ne se sont pas encore manifestés auprès des autorités. « Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher des services du Gouvernorat de l’Estuaire afin de finaliser leurs dossiers », a exhorté le porte-parole du gouvernement.

Maintien des mesures d’accompagnement

Sur le terrain, les engins du ministère des Travaux publics s’activent quotidiennement à l’enlèvement des gravats, pendant que les équipes de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) et des opérateurs télécoms sécurisent et rétablissent les différents réseaux.

Face aux légitimes inquiétudes des habitants résidant dans les futures zones d’intervention, l’exécutif se veut rassurant quant à la pérennité du volet social, piloté sous l’autorité directe du Vice-Président du Gouvernement. « Je tiens à rassurer les populations concernées : le Gouvernement maintiendra le même dispositif d’accompagnement que celui mis en œuvre lors des premières opérations, notamment en matière d’aide financière, d’attribution de parcelles assorties de titres fonciers et d’assistance sociale », a garanti Emmanuel Eyeghe Nze.

Tout en promettant un dialogue permanent et une communication régulière sur l’évolution des travaux, l’orateur a conclu son intervention en appelant « au civisme et à la responsabilité de chacun, afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets d’intérêt général ».