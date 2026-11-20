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Dans le Grand Libreville, les tarifs des taxis semblent désormais obéir à une règle aussi simple que préoccupante : chaque chauffeur annonce son prix et l’usager se débrouille. De 1 000 FCFA pour le carrefour SNI à 2 500 FCFA pour Gigi, en passant par 1 500 FCFA pour le PK12, les montants relevés par notre confrère Gabonclic illustrent les difficultés quotidiennes des populations. Une situation qui interroge directement la responsabilité du ministre d’État chargé des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, alors que le gouvernement affiche ses ambitions de modernisation du transport public.

À Libreville, se déplacer en taxi est devenu, pour de nombreux usagers, un exercice de négociation permanente. Avant même de monter à bord, il faut écouter les tarifs annoncés, évaluer ses moyens et parfois renoncer à son déplacement. Ce constat, rapporté par notre confrère Gabonclic à travers une immersion à Awendjé, révèle une réalité préoccupante : l’absence de repères tarifaires suffisamment accessibles et appliqués laisse une place considérable aux décisions individuelles des transporteurs. Et pendant que les chauffeurs invoquent leurs charges d’exploitation pour justifier leurs prix, les ménages, eux, continuent de payer une facture dont ils ne maîtrisent ni l’évolution ni les règles.

Des tarifs à la tête du client, des usagers sans recours

Dans son article publié le 18 novembre 2026, Gabonclic.Info rapporte cette scène révélatrice : « Chacun annonce son tarif, les passagers négocient, certains renoncent ».

En quelques mots, notre confrère décrit une situation dans laquelle le transport urbain fonctionne comme un marché de gré à gré, sans garantie de transparence pour les usagers. Le problème n’est pas que les chauffeurs cherchent à rentabiliser leur activité. Il est qu’un service indispensable aux déplacements quotidiens puisse donner le sentiment d’échapper à tout encadrement effectif. À ce rythme, le prix d’une course dépend moins d’une référence connue que du rapport de force entre celui qui conduit et celui qui doit impérativement se déplacer.

Les conséquences sont loin d’être anecdotiques. Pour un salarié, un étudiant ou un parent qui effectue plusieurs trajets par jour, quelques centaines de francs CFA supplémentaires peuvent représenter une charge considérable à la fin du mois. Certes, les taximans subissent eux aussi le renchérissement de leurs dépenses. Un chauffeur interrogé par Gabonclic le reconnaît : « Il y a quinze ans, la vie était moins chère ». Mais depuis quand la hausse du coût de la vie autorise-t-elle chacun à définir ses propres règles dans un secteur aussi sensible ? À défaut de tarifs publics clairement accessibles et de contrôles visibles, c’est le pouvoir d’achat des populations qui devient la variable d’ajustement.

Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, des déclarations aux actes

Cette situation interpelle directement Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. Le ministre d’État chargé des Transports ne saurait limiter la modernisation du secteur à la mise en circulation de nouveaux autobus ou aux annonces relatives à la Compagnie nationale de transport (CNT). Le 26 octobre 2026, sur le plateau de l’émission 26 en Plus de Gabon 24, il avait indiqué, selon Gabonclic, que les opérateurs du transport routier devraient s’adapter aux tarifs pratiqués par la CNT. Une orientation qui mérite désormais une traduction concrète. Car entre une déclaration ministérielle prononcée sur un plateau de télévision et son application à un carrefour d’Awendjé, il existe manifestement un fossé que les usagers continuent de payer de leur poche.

Quelles dispositions ont été prises pour rendre cette orientation applicable ? Existe-t-il une grille tarifaire opposable aux chauffeurs ? Quels services contrôlent les pratiques aux points de chargement ? Et surtout, où un usager peut-il signaler un tarif qu’il estime abusif ? Ces questions appellent des réponses précises, et non une nouvelle communication sur les ambitions du gouvernement. Il ne suffit pas d’affirmer vouloir réorganiser le transport public lorsque, sur le terrain, les citoyens ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour connaître le juste prix de leur déplacement.

Quand l’État ne régule pas, les populations paient

Le problème est finalement celui de l’autorité publique. Un État qui entend protéger le pouvoir d’achat ne peut considérer les tarifs du transport urbain comme une question secondaire. Il lui appartient de clarifier le cadre applicable, de vérifier les conditions économiques d’exploitation des taxis et, lorsque la réglementation le prévoit, d’en assurer le respect. Une éventuelle grille tarifaire ne serait utile que si elle était élaborée avec les professionnels, rendue publique et accompagnée de contrôles. Faute de quoi, elle risquerait de rejoindre la longue liste des mesures administratives dont les effets ne dépassent jamais les bureaux ministériels.

Le constat dressé par Gabonclic devrait donc servir d’alerte au ministère des Transports. Il ne démontre pas, à lui seul, que tous les chauffeurs pratiquent des tarifs illégaux ni qu’aucune réglementation n’existe. Il révèle en revanche une difficulté majeure : les usagers ne semblent pas disposer de règles suffisamment lisibles pour se protéger contre des prix imprévisibles. Et c’est précisément sur ce terrain qu’Ulrich Manfoumbi Manfoumbi est attendu. Car tant que les tarifs continueront de se négocier au gré des chauffeurs, les discours sur la modernisation du transport urbain auront bien du mal à convaincre ceux qui, chaque matin, doivent compter leurs pièces avant de monter dans un taxi.