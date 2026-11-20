Ecouter l'article

Un conducteur de taxi-bus a trouvé la mort lundi 16 novembre 2026, aux environs de 15 heures, sur la Voie-Express, au niveau de Plein-Ciel, à Libreville. Selon les faits rapportés, la victime aurait été violemment percutée par un poids lourd alors qu’elle tentait de rattraper deux individus qui venaient de lui dérober son téléphone portable. Ce drame, survenu en pleine journée, remet en lumière les risques liés aux vols à l’arraché et à l’insécurité sur les grands axes routiers de la capitale gabonaise.

Une simple panne mécanique aura finalement coûté la vie à un chauffeur de taxi-bus dont l’identité n’a pas été établie au moment des faits. Alors qu’il tentait de réparer son véhicule immobilisé sur le bas-côté de la Voie-Express, au niveau de Plein-Ciel, deux individus auraient profité de son inattention pour lui arracher son téléphone portable. Déterminé à récupérer son bien, le conducteur s’est immédiatement lancé à leur poursuite, sans mesurer le danger que représentait la circulation particulièrement dense sur cet axe routier.

Une course-poursuite qui vire au drame

Selon le récit des faits, le chauffeur venait de stationner son véhicule à la suite d’une panne lorsqu’il a été pris pour cible par deux individus. Ces derniers auraient profité de la situation pour s’emparer de son téléphone avant de prendre la fuite. Surpris par ce vol, le conducteur aurait alors abandonné momentanément son véhicule pour tenter de rattraper les suspects.

C’est en traversant la chaussée que le drame s’est produit. Le chauffeur n’aurait pas aperçu un semi-remorque arrivant à vive allure. Violemment percuté par le poids lourd, il aurait perdu la vie sur place. « Il voulait juste récupérer son téléphone », a déploré un passager ayant assisté à la scène. La dépouille de la victime a ensuite été acheminée vers une maison de pompes funèbres, tandis que l’émotion gagnait les riverains et les personnes présentes.

Les vols à l’arraché, un danger pour les usagers

Au-delà des circonstances tragiques de cet accident, les faits rapportés soulèvent la question de la sécurité des conducteurs et des usagers de la route. Les chauffeurs de transport en commun, régulièrement amenés à s’arrêter sur les grands axes pour embarquer des passagers ou faire face à des incidents mécaniques, peuvent se retrouver exposés à des actes de délinquance opportunistes.

Ce décès rappelle également les conséquences dramatiques que peut entraîner une tentative de poursuite de voleurs sur une voie à forte circulation. À ce stade, aucune information n’a été communiquée dans le récit disponible concernant l’identification ou l’interpellation des deux suspects, ni sur l’ouverture éventuelle d’une enquête. Pour les proches de la victime, la perte est irréparable. Pour les autorités, ce drame pose une nouvelle fois la question de la prévention des vols et de la sécurisation des usagers sur les principaux axes routiers de Libreville.