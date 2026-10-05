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Nations Unies : paix, cohésion, ces actes de non-violence à renforcer 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 octobre 2026 à 9h27min
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Célébrée chaque 2 octobre pour marquer l’anniversaire du Mahatma Gandhi, pionnier de la lutte pacifique, la Journée internationale de la non-violence constitue un rendez-vous crucial. L’Organisation des Nations Unies (ONU) saisit cette occasion pour réitérer son appel à instaurer une culture durable de la paix, de la tolérance et de la compréhension. Cette démarche s’inscrit dans la résolution onusienne de 2007, qui souligne la pertinence universelle de ce principe fondamental à travers des actions concrètes d’éducation citoyenne.

Face aux crises qui secouent la planète, la communauté internationale rappelle que la non-violence demeure la plus grande force dont dispose l’humanité. Comme le prouve l’héritage gandhien, cette philosophie s’avère plus puissante que l’arme la plus destructrice. Promouvoir ces actes exige de s’engager activement pour démontrer que des moyens justes mènent inévitablement à des fins justes. Il s’agit de rejeter la haine et de prouver l’irrationalité du recours à la violence pour bâtir une société équilibrée.

L’action citoyenne au service de la justice pour un monde sans violences 

Contrairement aux idées reçues, la non-violence ne se résume nullement à une simple passivité. Elle s’affirme comme une méthode d’action stratégique pour ceux qui refusent la soumission. Souvent qualifiée de « politique des gens ordinaires », cette dynamique rejette l’usage de la brutalité physique pour imposer un changement sociopolitique. Les actes à promouvoir résident dans la résistance pacifique, l’organisation de campagnes pour la justice et le retrait stratégique de la coopération populaire face aux diverses oppressions.

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