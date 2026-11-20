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Dix mois seulement après son lancement officiel, le Système intégré de gestion des finances publiques (SIGFiP) traverse sa première zone de turbulences. Les 12 et 13 novembre 2026, l’outil numérique a enregistré un pic de fréquentation cinq fois supérieur à sa moyenne annuelle, selon un communiqué publié le 16 novembre par le ministère de l’Économie et des Finances. Submergée par l’afflux simultané des utilisateurs et l’accumulation des opérations de clôture, la plateforme n’a pas permis à tous les ordonnateurs d’enregistrer l’intégralité de leurs dépenses. Face à cet engorgement, l’administration s’est vue contrainte de prolonger exceptionnellement la période d’engagement jusqu’au 20 novembre, mettant en lumière les limites techniques actuelles de la dématérialisation budgétaire.

Inauguré le 15 janvier 2026 par le ministre Thierry Minko, le SIGFiP incarne l’ambition de moderniser en profondeur l’administration financière gabonaise. Ce dispositif de pointe intègre l’ensemble de la chaîne de la dépense publique, de l’engagement jusqu’au paiement, tout en s’appuyant sur la signature électronique, la dématérialisation des marchés publics et la centralisation des données.

Déployé aussi bien sur le territoire national que dans les représentations diplomatiques à l’étranger, le système reposait, selon les assurances gouvernementales de l’époque, sur un centre de données à haute disponibilité. La flambée d’activité observée en novembre constitue ainsi son premier véritable test de résistance face aux opérations simultanées de l’ensemble des administrations.

Des alertes techniques identifiées dès le mois de mars

Ce coup de frein opérationnel n’est pourtant pas une surprise totale. Dès les 17 et 18 mars 2026, la Direction générale du budget (DGB) avait réuni les directeurs centraux des affaires financières pour dresser un premier bilan du déploiement. Les échanges avaient alors révélé des dysfonctionnements récurrents : problèmes de connexion, gestion complexe des habilitations d’accès, lenteurs dans les circuits de validation et déficits de formation des agents.

Si des mesures correctives avaient été préconisées, notamment un accompagnement accru des services et une fluidification des validations, la saturation de novembre replace la robustesse de l’infrastructure au cœur des préoccupations budgétaires.

L’impératif de continuité face aux exigences du FMI

Au-delà de l’urgence technique, la fiabilité du SIGFiP revêt un enjeu stratégique majeur pour la crédibilité financière de l’État. L’outil a en effet été conçu pour corriger des failles structurelles pointées dès 2024 par le Fonds monétaire international (FMI) dans son rapport au titre de l’article IV. L’institution de Bretton Woods avait alors fustigé le manque de coordination informatique, les lacunes de la numérisation et la faiblesse du contrôle des engagements.

Réponse directe à ces recommandations, le SIGFiP doit désormais prouver sa capacité à absorber les pics d’activité sans interruption, condition indispensable pour garantir la rigueur et l’efficacité des contrôles financiers voulus par les autorités.