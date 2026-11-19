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La diffusion virale de séquences vidéo à caractère obscène mettant en scène des élèves du lycée évangélique Ogoula Mbeye de Port-Gentil continue d’alimenter les débats dans la capitale économique gabonaise. Face à l’émoi suscité au sein de l’opinion publique, le directeur d’Académie provinciale (DAP) de l’Ogooué-Maritime, Pierre Onanga Ossounda, a pris la parole pour éclairer l’opinion sur les mesures engagées, selon des propos rapportés par Ogooué Maritime Infos (OMI).

Dès l’apparition des images sur les réseaux sociaux, l’administration scolaire a enclenché une procédure d’urgence. Le chef d’établissement, les élèves impliqués ainsi que leurs parents ont été immédiatement convoqués et entendus. Dans le même élan, la Direction d’Académie provinciale a alerté sa hiérarchie ministérielle ainsi que la Direction nationale de l’enseignement privé de l’Église évangélique du Gabon.

Pour le responsable provincial, l’atteinte aux valeurs morales est inacceptable. « Des sanctions vont être prises conformément au règlement intérieur avec toute la rigueur qu’il faut parce que ce sont des actes qui n’honorent pas l’Éducation nationale, qui n’honorent pas les mœurs et les traditions de notre pays », a martelé Pierre Onanga Ossounda au micro d’OMI.

Tous les élèves impliqués entre les mains de la police

Au-delà du volet administratif, l’affaire a rapidement pris une tournure judiciaire. L’ensemble des jeunes identifiés sur les enregistrements a été interpellé et placé à la disposition des forces de l’ordre au commissariat central de Port-Gentil pour les besoins de l’enquête.

Interrogé par OMI sur d’éventuels fuyards, le DAP s’est montré catégorique : « Aucun élève ou apprenant n’a pu se soustraire et je vous dis que tous les apprenants incriminés sont bel et bien aux mains de la police à l’heure actuelle où je vous parle. » Tout en préservant le secret de l’instruction, il a tenu à lancer un avertissement clair aux autres élèves. « Nous sommes choqués et nous condamnons avec la plus grande vigueur ce genre d’actes (…) Si d’aventure certains étaient tentés de les reproduire, la justice fera son travail et ils répondront de leurs actes devant les tribunaux. », a lancé le DAP.

Vers des sanctions disciplinaires exemplaires

Écartant toute idée de laxisme ou de vide juridique en milieu scolaire, Pierre Onanga Ossounda a rappelé que chaque établissement dispose d’un cadre strict. « Les règlements intérieurs sont là, ils sont taillés sur mesure pour pallier toute éventualité (…) Aucun règlement intérieur n’a de failles en ce qui concerne ce genre d’attitude », a-t-il souligné, s’appuyant notamment sur les décrets 0857, 0858 et 0859 qui régissent les conseils de classe et de discipline.

À cet effet, le conseil de discipline du lycée évangélique Ogoula Mbeye s’est déjà réuni pour statuer sur le sort des mis en cause. D’après les indications confirmées par le DAP à Ogooué Maritime Infos, « le Conseil a décidé de les exclure vu la gravité par rapport aux articles de son règlement intérieur ». Si la durée exacte de cette exclusion reste suspendue à la réception du rapport officiel de l’établissement, les autorités éducatives et judiciaires entendent ainsi conjuguer leurs efforts pour mettre un terme définitif à ces dérives.