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Le promu de deuxième division, Munadji 76, a rendez-vous avec un cador de l’élite. En effet, ce samedi au stade Jean-Koumou de Lambaréné, la formation originaire de la Nyanga affronte le Stade Migovéen en match amical. L’enjeu selon la Présidence dudit club est de jauger ses ambitions avant la suite de la saison.

Il faut avoir le courage de se le dire. Pour les Tchibangois, ce choc à Lambaréné a tout d’un vrai test grandeur nature. Face à un pensionnaire de première division, rythme, intensité et rigueur tactique seront scrutés de près. Les hommes du club promu en National foot 2 n’auront rien à perdre et beaucoup à prouver.

L’As Munadji 76 sur les traces de son glorieux passé

Il faut dire que Munadji 76 revient de loin. Club historique, cher à toute une région, il retrouve des couleurs après des années de disette. Cette remontée en deuxième division sonne alors comme un véritable retour en grâce. À ce propos, l’équipe entend bien ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Cette renaissance doit beaucoup à l’implication de plusieurs fils de sa localité qui n’ont ménagé aucun effort pour cette mission reconquête. D’ailleurs, les ressortissants de la Nyanga espèrent un engagement plus marquant du ministre d’État Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. Fils de la localité. Président d’honneur depuis 2 saisons, ce dernier pourrait participer à booster la formation.

Son soutien offrirait au club une visibilité et une stabilité qui lui faisaient défaut. Il va sans dire que l’exercice à venir s’annonce ainsi riche d’espérance. Côté direction, le board conduit par Pablo Moussodji Ngoma n’a pas caché son ambition. « Il faut porter ce club cher à Tchibanga aux standards internationaux. Structuration, professionnalisation et performance sportive », avait-il indiqué à notre rédaction.

Un match test mais plus encore

Dans cette optique, les matchs de préparation ne relèvent pas du simple décor. Ces rencontres animées même sans enjeux sportifs directs permettent au staff d’étalonner son groupe, de peaufiner ses automatismes et d’identifier les points à corriger. Se frotter à un adversaire de division supérieure est le meilleur moyen de mesurer l’écart à combler.

Ce samedi 21 novembre 2026, c’est donc bien plus qu’une rencontre amicale qui se joue à Lambaréné. Munadji 76 y affiche sa soif de revanche et sa volonté d’exister durablement. Côté Stade Migovéen il s’agira de preparer convenablement ses gammes avant la reprise du National foot 1 le 28 novembre prochain. Le coup d’envoi donnera le ton d’une saison que le club attend avec impatience.