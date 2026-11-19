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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience, mercredi 18 novembre 2026, au Palais Rénovation de Libreville, une délégation d’investisseurs italiens conduite par l’ambassadeur d’Italie au Gabon, Stefano Moscatelli. Au cœur des échanges : la transformation locale des matières premières, le développement agro-industriel, la construction de logements et les infrastructures hydroélectriques. Cette rencontre, organisée en marge du Forum des entreprises italo-gabonaises, ouvre des perspectives de coopération économique dont la concrétisation dépendra notamment des financements mobilisés et des projets effectivement engagés.

Le Gabon poursuit ses démarches visant à attirer des investissements étrangers dans les secteurs jugés prioritaires pour la diversification de son économie. Dans cette perspective, le chef de l’État s’est entretenu avec une délégation comprenant des représentants de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), de l’Association des constructeurs italiens et de la Caisse des dépôts et prêts italienne. Selon un communiqué de la présidence de la République, les discussions ont porté sur les possibilités de renforcer les relations économiques entre Libreville et Rome, avec une attention particulière accordée à l’industrialisation et au financement des infrastructures.

Le manganèse et le bois au cœur des ambitions industrielles

Au cours de cette audience, le représentant de l’Agence italienne pour le commerce extérieur a présenté les capacités technologiques et industrielles de son pays, en mettant notamment en avant son positionnement dans le commerce international. Les entreprises italiennes ont manifesté leur intérêt pour la transformation locale des matières premières gabonaises, particulièrement dans les filières du manganèse, de la métallurgie et du bois.

Ces secteurs constituent des enjeux importants pour l’économie nationale, encore largement dépendante de l’exploitation et de l’exportation des ressources naturelles. Le développement d’unités industrielles de transformation pourrait contribuer à accroître la valeur ajoutée produite sur le territoire, à renforcer les compétences techniques et à créer des emplois. Toutefois, le communiqué présidentiel ne précise ni les montants d’investissement envisagés ni les entreprises susceptibles de porter les projets évoqués.

L’agro-industrie et la formation également ciblées

La coopération envisagée concerne également le secteur agro-industriel. La délégation italienne a présenté son expertise dans la transformation alimentaire, le développement des filières agricoles et l’accompagnement des entreprises vers les marchés internationaux. Ces domaines pourraient offrir des perspectives au Gabon, qui cherche à renforcer sa production locale et à développer les activités de transformation.

Les discussions ont aussi porté sur le renforcement des compétences professionnelles, notamment à travers des programmes de formation ciblés tels que le projet Labinofor Africa. Pour le Gabon, l’enjeu sera de veiller à ce que les éventuels partenariats ne se limitent pas à l’installation d’équipements industriels, mais intègrent également le transfert de savoir-faire et la formation d’une main-d’œuvre nationale capable d’assurer leur exploitation.

Le Plan Mattei comme levier pour les infrastructures

Dans le domaine des infrastructures, l’Association des constructeurs italiens a réaffirmé son intérêt pour les projets de logements et les aménagements hydroélectriques. Elle a notamment annoncé le lancement de projets spécifiques au Gabon dans le cadre du Plan Mattei, initiative italienne destinée à structurer les relations économiques et les investissements avec plusieurs pays africains.

La Caisse des dépôts et prêts italienne, présentée comme un partenaire financier de ce dispositif, a pour sa part exprimé sa disponibilité à accompagner le financement des investissements envisagés. L’institution a également évoqué l’ouverture récente de son bureau régional. Si cette présence financière pourrait faciliter l’examen de nouveaux projets, les modalités de financement, les conditions d’accès aux ressources et les engagements contractuels restent à préciser.

Des intentions d’investissement encore à concrétiser

Cette audience s’inscrit dans le cadre du Forum des entreprises italo-gabonaises et de la Semaine de l’amitié italo-gabonaise organisés à Libreville. Selon la présidence de la République, les échanges traduisent la volonté des deux pays de construire un partenariat économique reposant sur des intérêts réciproques et sur le développement de secteurs structurants pour l’économie gabonaise.

Reste désormais à transformer ces perspectives en projets identifiables, assortis de calendriers, de financements et d’objectifs mesurables. Les investissements annoncés devront notamment répondre aux priorités nationales en matière d’industrialisation, d’emploi et de transformation locale des ressources. Pour le Gabon, l’intérêt de ce rapprochement avec les opérateurs italiens se mesurera moins au nombre de secteurs évoqués qu’à la capacité des deux parties à engager des réalisations concrètes sur le territoire national.