Woleu : la Cour des comptes saisie face au flou financier du Conseil départemental

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Rien ne va plus au sein du Conseil départemental du Woleu, où une violente crise interne vient de franchir un cap judiciaire. Selon une information révélée par le média La Une Woleuntemoise, plusieurs conseillers départementaux ont officiellement saisi le Procureur général près la Cour des comptes à Oyem pour réclamer un audit approfondi de la gestion financière de leur institution. En ligne de mire : le président du Conseil, Gilbert Bé Minsang, dont la gouvernance est désormais ouvertement contestée par ses pairs.

Au cœur de la fronde des élus figure la traçabilité des recettes générées par les quatre postes de contrôle sous la responsabilité du Conseil. Par le passé, ces infrastructures rapportaient jusqu’à 2 millions de FCFA chacune par semaine, soit une enveloppe globale oscillant autour de 8 millions de FCFA par mois. Or, les contestataires affirment que depuis plusieurs mois, ces flux financiers ont mystérieusement disparu des bordereaux de versement au Trésor public.

L’inquiétude des conseillers ne se limite pas aux recettes manquantes. Ces derniers exigent un contrôle rigoureux de certaines dépenses récentes et le réexamen de plusieurs projets dont la justification, ainsi que la destination exacte des fonds, suscitent de lourdes interrogations. Bien que des accusations plus graves de gestion irrégulière circulent dans les couloirs de l’institution, elles restent à ce jour au stade de simples allégations non établies judiciairement.

Une ultime mise en garde avant l’épreuve médiatique

Face à ce qu’ils considèrent comme une opacité budgétaire inacceptable, les frondeurs comptent sur la Cour des comptes pour éplucher chaque pièce justificative, vérifier le détail des montants recouvrés et faire toute la lumière sur la réalité des dépenses engagées. L’intervention de la haute juridiction financière apparaît comme le seul moyen de trancher ce litige et de rétablir la transparence au sein de l’institution locale.

Bien déterminés à aller jusqu’au bout de leur démarche de moralisation, les conseillers préviennent qu’ils ne se contenteront pas d’une réponse évasive. En l’absence de suites concrètes données à leur saisine, ils prévoient déjà de convoquer une conférence de presse afin d’exposer publiquement l’ensemble de leurs griefs. Alors qu’une féroce bataille de chiffres s’engage, le Conseil départemental du Woleu retient son souffle dans l’attente des conclusions des magistrats financiers.