Gabon : Oligui Nguema et Fortescue pour une accélération du projet Belinga

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Ce mardi 29 septembre 2026, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience à une délégation de plus de quarante partenaires internationaux conduite par le président exécutif du géant australien Fortescue Metals Group Andrew Forrest. Une entrevue stratégique scellant une ambition commune : propulser l’exploitation du gisement de fer de Belinga dans une phase résolument dynamique et concrète.

Il était question lors de cette rencontre de dévoiler au Président de la République l’écosystème complet des partenaires industriels, financiers et technologiques mobilisés pour faire sortir de terre ce projet d’envergure internationale. Longtemps espérée, la valorisation de cette réserve de minerai à haute teneur franchit ainsi un palier crucial, portée par une feuille de route claire et des engagements fermes.

Une transformation infrastructurelle d’envergure nationale

Si le projet Belinga suscite un tel enthousiasme, c’est avant tout parce que sa portée dépasse largement le cadre d’une simple extraction minière. Les échanges ont mis en lumière un programme d’aménagement territorial intégré d’une ampleur inédite pour le pays, articulé autour de quatre piliers fondamentaux notamment l’exploitation industrielle de la mine, cœur névralgique du gisement; la construction d’un chemin de fer moderne pour acheminer la production; l’édification d’un port en eau profonde pour l’exportation internationale et la réalisation d’un barrage hydroélectrique, garant de l’autonomie énergétique du site et des zones environnantes.

Ce quadruple levier garantit non seulement l’acheminement fluide du minerai de fer vers les marchés mondiaux, mais jette également les bases d’un maillage d’infrastructures durables pour l’économie gabonaise.

Un agenda prévisionnel maîtrisé et un impact socio-économique majeur

Au terme des discussions, l’équipe d’experts dépêchée par le groupe minier a soumis au Chef de l’État le calendrier prévisionnel des travaux, assorti d’un point complet sur les ressources logistiques et financières déjà déployées sur le terrain. L’accent a été particulièrement mis sur la création d’emplois locaux, le transfert de compétences technologiques et le respect strict des normes environnementales.

En réaffirmant son soutien sans faille à cet ambitieux partenariat, le président Brice Clotaire Oligui Nguema valide un tournant majeur pour le Gabon, transformant ce géant minier endormi en un puissant moteur de prospérité nationale. Il faut rappeler que le projet Belinga constitue une opportunité pour le Gabon et qui devrait transformer le paysage économique du pays. Cette coentreprise entre Fortescue et le gouvernement gabonais se concentre sur le développement sûr et responsable d’un gisement de minerai de fer à haute teneur en hématite dans la chaîne de Belinga