Gabon : Le CESEC au chevet du foncier coutumier et de la santé publique

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Réunis le lundi 28 septembre 2026 sous la présidence de Guy Bertrand Mapangou, les membres du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) ont tenu la séance plénière de leur deuxième session ordinaire pour l’année 2026. Au cœur des échanges : l’adoption de deux projets d’avis majeurs touchant à la protection des terres ancestrales et à l’accès universel aux soins de santé.

La première commission du CESEC s’est penchée sur un sujet aussi sensible que crucial : la reconnaissance et la protection des territoires communautaires et des lieux sacrés. Partant du constat des lacunes actuelles, les conseillers ont mis en lumière le fossé béant qui sépare les droits d’usage traditionnels de la sécurisation foncière légale.

Pour combler ces failles, l’institution préconise une révision en profondeur du régime foncier national. Parvenir à une véritable harmonisation exige d’intégrer enfin les réalités locales dans la loi. Parmi les pistes concrètes avancées figurent la création d’une enquête foncière coutumière, l’organisation méthodique de l’entrée des communautés dans le livre foncier national, ainsi qu’une clarification nette de la hiérarchie des différents droits d’occupation du sol.

Urgence sanitaire : repenser l’accès aux soins sur tout le territoire

De son côté, la deuxième commission a consacré plusieurs semaines de travaux intensifs à l’accès aux médicaments et aux soins médicaux. Le diagnostic rendu par la plénière est sans appel : il s’agit d’une urgence sociale, sanitaire et territoriale qui requiert un rééquilibrage immédiat de l’action publique.

Les commissaires appellent à placer la proximité, la qualité, la protection financière des usagers et la rigueur budgétaire au centre des priorités. Afin de concrétiser cette ambition, ils préconisent la tenue d’États généraux de la santé et l’actualisation urgente de la carte sanitaire. Le CESEC insiste également sur le déploiement d’une politique de recrutement territorialisée, le renforcement de la gouvernance locale et l’intégration sécurisée de la médecine traditionnelle dans le parcours de soin des patients.

Une validation à l’unanimité avant la clôture officielle

Au terme de débats enrichissants, et après quelques amendements destinés à parfaire les textes, les conseillers membres ont approuvé à l’unanimité, sous réserve, ces deux rapports stratégiques.

Les conclusions de cette deuxième session ordinaire de l’année 2026 seront solennellement scellées ce mardi 29 septembre, lors de la cérémonie de clôture organisée au siège de l’institution.