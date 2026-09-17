Cour des comptes : Alex Euv Moutsiangou remplacé en pleine tempête sur le dossier des 1700 milliards

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Quelques jours seulement après l’annonce retentissante d’un plan de recouvrement portant sur près de 1 700 milliards de francs CFA de débets et d’amendes, Alex Euv Moutsiangou quitte la première présidence de la Cour des comptes. Réuni le 16 septembre à Port-Gentil, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a désigné Pamphile Moussavou Ibouanga pour lui succéder à la tête de l’institution.

Cette recomposition du paysage judiciaire ne passe pas inaperçue, tant le calendrier interpelle. Alex Euv Moutsiangou est réaffecté au poste de conseiller au Secrétariat permanent du CSM, cédant les commandes de la Cour à son successeur. Toutefois, le communiqué final de l’instance disciplinaire s’est gardé d’égrener les motifs de cette décision.

Rien ne permet aujourd’hui d’associer formellement ce mouvement de personnel à une sanction, ni d’établir un lien direct de cause à effet avec le vaste inventaire financier dévoilé peu avant son départ.

Le défi colossal du recouvrement des créances

L’opération qui a fait grand bruit repose sur la compilation méticuleuse des décisions rendues par les juridictions financières entre 1994 et 2022. Elle vise à récupérer environ 1 700 milliards de FCFA accumulés au fil de près de trois décennies. Ce processus devait entrer dans une phase décisive, marquée par des invitations adressées aux personnalités et entités débitrices afin qu’elles régularisent leur situation avant l’engagement de poursuites coercitives.

Pour l’heure, ni le CSM ni la Cour des comptes n’ont précisé si les montants exigés, la feuille de route ou l’échéancier initial subiraient des ajustements sous la nouvelle direction.

Une transition sous le signe de l’épreuve du feu

Le remplacement du premier président survient au moment où l’institution doit passer des paroles aux actes. Pamphile Moussavou Ibouanga hérite d’un dossier dont la portée dépasse le simple cadre comptable. Il lui incombe désormais la lourde responsabilité de prouver que les arrêts de débet formulés sur trente ans ne demeureront pas de simples vœux pieux. C’est à la fois sa crédibilité et l’efficacité de la lutte contre l’impunité financière publique qui se joueront dans la concrétisation de ce dossier explosif.