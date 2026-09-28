Affaire Kigali : le député Augustin Lobelle Yembi écope d’une amende de 500 000 FCFA

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Ce lundi 28 septembre 2026, le tribunal correctionnel de Libreville a tranché sur le le sort d’Augustin Lobelle Yembi, élu indépendant du deuxième siège de la Lolo-Bouenguidi dans la province de l’Ogooué-Lolo. Poursuivi pour son implication dans un incident survenu à Kigali au Rwanda, le député a été condamné à payer une amende de 500 000 FCFA, assortie des dépens.

Rendue en premier ressort, publiquement et contradictoirement, la décision des juges apporte un éclairage juridique décisif sur ce dossier médiatisé. La défense du parlementaire avait tenté d’invoquer une exception de nullité pour éteindre la procédure, mais la juridiction a rejeté cet argument d’emblée.

Statuant sur le fond, le tribunal a choisi d’amender la qualification pénale : le délit de violences retenu au départ a été requalifié en simple « contravention de violences légères ».

Des tensions nées sur le tarmac rwandais

Cette affaire tire son origine d’un altercatif mouvementé survenu le 3 septembre dernier à l’aéroport international de Kigali. Ce jour-là, l’élu s’était retrouvé au cœur d’une altercation avec un responsable de la compagnie RwandAir. Interpellé par la police locale puis placé en garde à vue, Augustin Lobelle Yembi risquait alors d’être jugé sur le sol rwandais.

Son retour au pays s’est joué dans les coulisses de la diplomatie. Après trois jours de détention, les autorités de Kigali ont finalement consenti à relâcher le député le 6 septembre. Cette issue avait été facilitée par de multiples échanges au sommet, orchestrés par la ministre des Affaires étrangères, Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny. L’exécutif gabonais avait alors salué l’excellence des relations de fraternité unissant le président Brice Clotaire Oligui Nguema à son homologue Paul Kagame.

L’immunité parlementaire à l’épreuve des faits

Une fois rapatrié à Libreville, le parlementaire a dû faire face au réseau judiciaire de son propre pays. Son statut d’élu a un temps soulevé des questions au sein du Bureau de l’Assemblée nationale. Si l’article 73 du règlement intérieur protège les députés contre les poursuites arbitraires, cette immunité s’efface en cas de flagrant délit, ouvrant la voie à la procédure qui s’est achevée aujourd’hui.

En rendant son délibéré ce 28 septembre, la justice gabonaise scelle le premier volet répressif de cette saga transfrontalière. L’élu républicain s’en tire ainsi avec une sanction financière, mettant fin à un épisode qui aura tenu en haleine l’opinion publique pendant près d’un mois.