ONU : Le Gabon défend sa vision d’une IA souveraine et inclusive

Ecouter l'article

En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre de l’Économie numérique, Mark-Alexandre Doumba, a porté la voix du Gabon sur les grands enjeux de gouvernance technologique. Objectif : positionner le continent comme un acteur central de l’intelligence artificielle et promouvoir la candidature gabonaise au Conseil de l’UIT.

Présent aux côtés de la délégation officielle gabonaise, le ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation a enchaîné les interventions lors de plusieurs forums techniques de haut niveau. Du sommet Digital@UNGA de l’Union internationale des télécommunications (UIT) à la table ronde consacrée aux « ambassades numériques », Mark-Alexandre Doumba a exposé la stratégie nationale en matière de souveraineté numérique et de gouvernance intelligente.

Contrer la dépendance technologique du continent

Au cœur des débats, la question du déploiement de l’intelligence artificielle (IA) en Afrique a suscité un vif intérêt. Intervenant lors du panel axé sur l’adoption mondiale des nouvelles technologies, le ministre a tiré la sonnette d’alarme quant aux risques d’une acculturation passive. « L’Afrique ne doit pas se contenter d’être une simple consommatrice d’innovations importées », a soutenu en substance Mark-Alexandre Doumba, mettant en garde contre une nouvelle forme de dépendance technologique pour les pays émergents.

Pour le gouvernement gabonais, le numérique et l’IA doivent impérativement se traduire par des gains concrets de productivité, ancrés dans le tissu économique local. Cette ambition exige de concevoir des outils adaptés aux spécificités sociales, culturelles et territoriales africaines, plutôt que d’importer des modèles standardisés.

Capitaliser sur les compétences et les infrastructures

Cette offensive diplomatique s’appuie sur une feuille de route nationale claire : consolider les infrastructures de télécommunication, protéger les données souveraines et investir massivement dans la formation de la jeunesse. Dans cette perspective, la valorisation des compétences locales et l’inclusion des jeunes dans les métiers d’avenir constituent le socle de la politique d’innovation portée par Libreville.

Cette vitrine internationale constitue également un levier stratégique pour le Gabon, qui bat campagne en vue de son élection au Conseil de l’UIT, prévue à Doha du 9 au 27 novembre 2026. En plaidant pour un multilatéralisme technologique équitable, le Gabon entend s’imposer comme un pont indispensable entre l’innovation globale et le potentiel de croissance africain.