Gisement de Milingui : la première exportation de fer fixée à fin 2026

Ecouter l'article

Annoncée depuis plusieurs années comme l’un des futurs piliers de l’économie gabonaise, l’exploitation du gisement de Milingui doit enfin démarrer avant la fin de l’année 2026. Entre promesses répétées, retards stratégiques et impératifs budgétaires, le projet doit désormais transformer l’essai sur le terrain.

C’est une signature décisive qui s’est déroulée le 15 mai 2026 : l’État gabonais et la firme indienne Havila Mining Gabon ont paraphé la convention officielle d’exploitation du gisement de Milingui, situé dans la province de la Nyanga. Recélant des réserves estimées à 500 millions de tonnes de minerai de fer, ce site dispose d’un atout stratégique.

Sa première phase d’extraction ciblera 35 millions de tonnes à haute teneur (DSO), utilisables directement sans lourde transformation préalable, ce qui devrait théoriquement accélérer les premières livraisons.

Une succession d’échéances sans cesse repoussées

Toutefois, la prudence reste de mise au regard de l’historique des déclarations officielles. D’abord qualifiée d’« imminente » dès juillet 2024, l’entrée en production a ensuite été projetée pour le second semestre 2026, avant d’être fixée au mois de novembre par le gouvernement.

Si les ajustements techniques font partie du quotidien des mégaprojets miniers, la répétition des reports risque d’effriter la crédibilité des annonces. Désormais, seule la concrétisation des opérations logistiques, de la sortie du minerai de la mine jusqu’à son chargement dans les navires, permettra d’acter l’aboutissement effectif du dossier.

Des retombées économiques attendues au tournant

L’enjeu dépasse la seule sphère industrielle. Pour la province de la Nyanga, les autorités tablent sur la création de 6 000 à 7 000 emplois directs et indirects à travers l’ensemble des chantiers extractifs. Cependant, ces retombées sociales et fiscales n’existeront que lorsque la production sera vendue et exportée.

« Une mine ne produit ni recettes publiques ni emplois tant que le minerai n’est pas extrait, acheminé et vendu », rappelle à juste titre la réalité du secteur extractif.

Un test majeur pour la loi de finances 2027

La mise en service de Milingui est d’autant plus importante qu’elle s’inscrit au cœur des prévisions macroéconomiques du pays. Le projet de loi de finances 2027 intègre déjà 1,5 million de tonnes de minerai de fer dans ses projections de revenus nationaux. Pour tenir ses engagements budgétaires et concrétiser la diversification de son économie, le Gabon n’a plus le droit à l’erreur : Milingui doit impérativement passer du statut de promesse industrielle à celui d’actif extractif rentable.