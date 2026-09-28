Oyem : l’ENDR prête à former la nouvelle génération d’acteurs du monde rural

Ecouter l'article

À l’approche du coup d’envoi de l’année académique, fixé à ce lundi 28 septembre 2026, l’École nationale de développement Rural (ENDR) d’Oyem peaufine les derniers détails pour recevoir ses apprenants. Niché dans le chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, cet établissement d’excellence s’impose comme un pilier stratégique pour l’avenir agricole du Gabon. À travers des cursus axés sur les productions végétales, les élevages animaux et l’ingénierie du développement rural, le centre prépare les cadres de demain aux exigences d’un secteur en pleine mutation.

Afin de garantir un cadre d’apprentissage optimal, l’établissement s’est doté d’équipements de pointe. Outre des salles de classe spacieuses, les étudiants bénéficient d’une bibliothèque fournie, de laboratoires spécialisés et d’une salle informatique connectée au Wi-Fi haut débit, un outil indispensable pour stimuler la recherche académique.

La vie de campus n’a pas été oubliée : des internats distincts pour filles et garçons, un réfectoire moderne ainsi que des logements d’astreinte réservés au corps professoral et à l’administration garantissent des conditions d’études sereines. Par ailleurs, les travaux du complexe sportif en cours de finalisation s’acheveront dans le courant de l’année.

L’apprentissage par le terrain au cœur de la pédagogie

Mais la force de l’ENDR réside avant tout dans sa dimension pratique. L’école offre un cadre immersif exceptionnel comprenant des poulaillers pédagogiques, des porcheries fonctionnelles ainsi qu’une exploitation agricole s’étendant sur 10 hectares de terres cultivables. Cet ancrage dans le réel permet aux futurs techniciens d’assimiler les techniques d’agronomie et d’élevage directement sur le terrain, transformant la théorie en savoir-faire opérationnel dès leur sortie d’école.

Un levier majeur pour la souveraineté alimentaire nationale

Au-delà de sa mission éducative, l’ENDR répond directement aux orientations stratégiques du gouvernement. L’établissement constitue un levier déterminant pour concrétiser l’ambition d’autosuffisance alimentaire portée par le Chef de l’État. En formant des professionnels qualifiés capables d’accroître la production locale, le Gabon entend réduire sa dépendance aux importations et garantir la sécurité alimentaire des populations.

Cette dynamique s’inscrit parfaitement dans le pilier 4 du Programme de Gouvernance du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dédié au développement du Capital humain. En investissant massivement dans les compétences de la jeunesse et la professionnalisation des métiers de la terre, l’État fait de la formation rurale le moteur de l’économie et le garant de la souveraineté nationale.