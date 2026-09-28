Gabon : le CSA BGFIBank et l’AGUB s’unissent pour promouvoir l’inclusion financière

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Le jeudi 24 septembre 2926 le Collectif des Salariés Actionnaires du Groupe BGFIBank (CSA) et l’Association Gabonaise des Usagers des Banques et Services Financiers (AGUB) se sont réunis pour jeter les bases d’un partenariat stratégique. Au menu de cette rencontre stratégique la mise en œuvre d’un programme sur l’éducation financière des citoyens, la démocratisation de l’investissement et l’essor de l’actionnariat populaire.

Au cours de cette séance de travail, les deux entités ont partagé leurs visions et identifié de fortes convergences. Mené par son président Landry Mombo et son secrétaire général Fleury Onanga Anotho, le CSA a mis en avant son rôle d’ambassadeur de la culture boursière et de fédérateur des salariés investisseurs au sein de la gouvernance de BGFIBank.

De l’autre côté de la table, l’AGUB, représentée par son président Gildas Ndengue Mbomba, par ailleurs président de la FACFI-CEMAC, a réaffirmé son engagement pour la protection et la sensibilisation des consommateurs de services financiers. L’association s’est notamment fait connaître par ses travaux de médiation, ses enquêtes de satisfaction ainsi que l’organisation du Salon de l’Éducation Financière.

L’actionnariat populaire comme levier économique

Les échanges se sont focalisés sur des enjeux majeurs : la vulgarisation des mécanismes d’épargne, la participation accrue du public aux marchés de capitaux et la modernisation de l’écosystème financier national. Cette dynamique tombe à point nommé, alors que se profile la seconde phase de l’introduction en bourse de BGFI Holding Corporation.

Pour matérialiser cet engagement, plusieurs initiatives conjointes sont envisagées notamment l’organisation de sessions d’information et de formation destinées à rapprocher le grand public des outils financiers; le partage d’expertises lors des événements et travaux respectifs des deux structures et la mise en place de campagnes de sensibilisation axées sur la création de richesse grâce à l’actionnariat.

Bâtir une culture financière durable

En conjuguant leurs efforts, le CSA et l’AGUB entendent consolider la confiance entre les usagers et les institutions bancaires, tout en renforçant l’attractivité de la place financière de Libreville. Les deux organisations prévoient de finaliser très prochainement un cadre de coopération formel afin de mettre en œuvre des actions concrètes.

Ce rapprochement inédit promet d’offrir aux épargnants et aux investisseurs gabonais les clés d’une meilleure maîtrise de leur avenir économique.