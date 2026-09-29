CEMAC : la BEAC opte pour le statu quo et garde son taux directeur à 4,50 %

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Réuni ce lundi 28 septembre 2026 à Yaoundé pour sa troisième session ordinaire de l’année, le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) a fait le choix de la prudence. Sous la présidence de son Gouverneur, Yvon Sana Bangui, l’institution d’émission a passé au crible les perspectives économiques internationales ainsi que la santé financière de la sous-région.

Le contexte macroéconomique mondial reste marqué par de fortes tensions géopolitiques, pesant sur l’activité globale dont la croissance devrait refluer à 3,0 % en 2026, contre 3,5 % en 2025 selon le Fond monétaire international (FMI). Selon le communiqué de presse publié par la banque centrale, la zone CEMAC suit une trajectoire similaire avec un taux de croissance projeté à 3,0 % pour 2026, après 3,7 % l’année précédente.

Néanmoins, les indicateurs fondamentaux montrent une nette amélioration des équilibres macroéconomiques. L’inflation annuelle moyenne demeure contenue sous le seuil communautaire à 2,2 %. De leur côté, les déficits budgétaire et courant s’allègent respectivement à 3,3 % et 2,8 % du PIB. Parallèlement, la couverture extérieure de la monnaie se renforce à 72,4 %, soutenue par des réserves de change représentant 4,53 mois d’importations de biens et services.

Maintien de l’orientation de la politique monétaire

Au regard de cette conjoncture globale, les autorités monétaires ont décidé de garder le cap sans altérer le coût du crédit. Selon les termes du communiqué, le Comité de Politique Monétaire maintient ainsi inchangé le Taux d’intérêt des Appels d’Offres à 4,50 % et le Taux de la facilité de prêt marginal à 5,75 %. De même, le Taux de la facilité de dépôt reste fixé à 0,00 %.

Les conditions de liquidité bancaire ne subissent aucun ajustement, le comité conservant les coefficients de réserves obligatoires à 6,50 % pour les exigibilités à vue et à 4,00 % pour celles à terme. Par ce statu quo stratégique, la BEAC entend préserver la stabilité financière régionale tout en accompagnant le financement des économies de la sous-région.