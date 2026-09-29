Gabon-FMI : vers un nouveau programme financier pour stabiliser la dette

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Selon les informations rapportées par Sika Finance, le Fonds monétaire international (FMI) s’apprête à poursuivre ses discussions stratégiques avec les autorités gabonaises. Objectif : évaluer la situation budgétaire et la soutenabilité de la dette afin de baliser le terrain vers un éventuel programme de soutien financier.

Formalisée en mars 2026, la demande gabonaise visant à obtenir un nouveau programme auprès de l’institution financière de Washington avait immédiatement conduit Libreville à engager un audit approfondi des finances publiques. Cet examen rigoureux s’est avéré déterminant : le gouvernement est parvenu à consolider l’encours de la dette et des passifs exigibles à 9 524,6 milliards FCFA. Une révision à la baisse rassurante par rapport aux estimations initiales qui frôlaient les 11 700 milliards FCFA.

Toutefois, la poursuite des concertations techniques démontre que le chemin vers un accord formel nécessite encore un ajustement précis des indicateurs macroéconomiques. Comme le rappelle Sika Finance, citant une source de Reuters, ces échanges visent à analyser en détail la trajectoire budgétaire et le niveau d’endettement à moyen terme.

Des besoins de financement toujours pressants

Ce bras de fer technique intervient à un moment charnière pour le Gabon, confronté à des exigences financières colossales. Dans le cadre de son projet de budget 2027, le gouvernement ambitionne de mobiliser 1 144 milliards FCFA sur les marchés internationaux pour soutenir son programme d’investissements.

Parallèlement, la hausse attendue des charges liées au service de la dette alourdit la pression sur le Trésor public. Dans cette équation complexe, la crédibilité qu’apporterait le FMI à la trajectoire d’endettement s’avère indispensable pour rassurer les investisseurs et obtenir des conditions de prêt soutenables.

L’horizon d’un programme formel de réformes

Au-delà des simples données chiffrées, le FMI s’attache également à passer au crible le programme de réformes structurelles destiné à assainir la gestion des deniers publics. La prochaine étape consistera à harmoniser définitivement les projections économiques et les données budgétaires du gouvernement avec les critères d’évaluation de l’institution de Bretton Woods.

Pour Libreville, l’issue de cette phase préparatoire sera prépondérante. Elle conditionnera non seulement l’ouverture de négociations formelles pour un nouveau programme d’assistance financière, mais permettra surtout de sécuriser les ressources stratégiques nécessaires aux investissements d’avenir du pays.