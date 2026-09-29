Koulamoutou : un cadre forestier de 48 ans écroué pour viol sur personne vulnérable

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Une affaire de mœurs secoue actuellement la province de l’Ogooué-Lolo. Selon des informations rapportées par le quotidien L’Union, un cadre de gestion opérant dans le secteur forestier a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Koula-Moutou. L’homme, âgé de 48 ans et répondant aux initiales H. E. M., est accusé de viol sur une trentenaire en situation de vulnérabilité.

Les faits ont pris une tournure judiciaire à la suite du dépôt d’une plainte formelle par la victime, dame L. M. P. B., âgée de 37 ans et résidant au camp Mambidi, un site hébergeant le personnel de la Compagnie équatoriale des bois (CEB). Saisis de l’affaire, les services de sécurité compétents ont rapidement engagé les démarches d’investigation. Mercredi dernier, aux environs de 9 h 30, le mis en cause a été convoqué par l’entremise de la responsable des Ressources humaines de l’entreprise forestière pour être entendu sur les accusations portées contre lui.

Des aveux lors de l’audition et un placement en détention

Face aux enquêteurs, l’intéressé n’a pas nié les faits. Lors de son audition préliminaire, le contrôleur de gestion a reconnu avoir eu des rapports sexuels à plusieurs reprises avec la victime. À la suite de cette interrogation, le suspect a été déféré devant le parquet de la République près le Tribunal de première instance de Koula-Moutou. Au terme de son face-à-face avec le magistrat instructeur, H. E. M. a été inculpé de viol sur personne vulnérable et immédiatement écroué.

Désormais placé en détention préventive à la prison locale, le cadre d’entreprise attend la date de son procès où il devra répondre de ses actes devant la justice. Ce drame remet en lumière la question de la protection des personnes vulnérables au sein des bases vie et des camps industriels isolés de l’intérieur du pays.